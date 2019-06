Goran Višnjić poletio s krilima Oluje do Šibenika: Imam tremu Dodao je kako su to 'naši' dečki te kako s njima nema straha. Iako je glumac već letio s Američkim pilotima, dodao je da je ovo ipak let u Hrvatskoj iznad Šibenika i da od toga nema ljepšeg, da je to nezamjenjivo