Brojna poznata lica okupila su se u utorak navečer u predvorju velike dvorane Lisinskog u Zagrebu na modnoj reviji branda Duchess, iza kojeg stoje poduzetnica Snježana Schillinger ex Mehun (49) i modni dizajner Antun Tin Brišar (27).

POGLEDAJTE VIDEO:

Snježanu je na reviji podržavao suprug, Austrijanac Franz Schillinger, distributer luksuznih plovila.

- Zadovoljna sam revijom, napravili smo opet nešto drugačije. Volim iznenaditi svoje goste. Bio je DJ Fran sa Zrća, ali na samoj reviji su svirale Ana Rucner (38), dijete Lisinskog i gospođa Marija, koja je ruska škola klavira. Pravi koncert klasične glazbe! Rekla sam Ani da svira ono što bi doma svirala iz gušta! Čak je i u garderobi zasvirala - rekla je Snježana. Priupitali smo je kako se snalazi u braku, nakon što se u rujnu udala za Franza na Kornatima.

- Odlično, bolje nego izvan braka. Promijenilo se jedino što se više poštujemo i cijenimo. Puno dozvola smo trebali izvaditi za taj papir, nije mala stvar obvezati se pred svim ljudima i zakonom. Živimo na dvije adrese, hrvatskoj i bečkoj. Imat ćemo samostalnu reviju i u Beču, radimo na tome - otkrila je gospođa Schillinger.

Na reviji je u prvom redu sjedio pjevač Sandi Cenov (53), koji nam je otkrio da je veliki obožavatelj Snježaninog dizajna.

- Snježanu znam jako dugo i dobri smo si. Jako mi se sviđa njezina odjeća jer je svakodnevno nosiva. Pogledat ću ima li kakva haljina za suprugu. Pratim modu koliko mogu s obzirom na to da nas je korona prikovala u domove. Trudim se biti u trendu i u toku. Imam i nastupe u planu, zadovoljan sam - rekao nam je glazbenik.

Atraktivna Nives Celzijus (39) za modni događaj je odabrala bundu i pripijenu haljinu s dubokim dekolteom, koju je iskombinirala s visokim bež čizmama.

Reviju nije propustio ni stilist Neven Ciganović (49), dugogodišnji Snježanin prijatelj.

- Smiješno mi je jer sam u koncertnoj dvorani u kojoj mi je inače uvijek bilo dosadno na koncertima. Zadnji put me Snješka tu dovela na maškare prije pet godina. Evo sad me opet dovukla. Zezala me kakav sam to danas došao u hram kulture pa sam se našalio: U ovom hramu kulture je nastupila i Nives Celzijus! Pa što ne bih i ja došao, nije da sam u trenirci, čak sam se i sredio - smijao se Ciganović. Dodao je kako nema kostim za skorašnji Halloween jer su cijelu godinu svi maskirani pa mu to nema smisla.

Voditeljica Ecija Ivušić (35) došla je s dečkom, bubnjarom Pravila igre Goranom Beloševićem (35), te se pohvalila odjevnom kombinacijom branda Duchess.

- Na sebi imam outfit iz Snježanine kolekcije i s njim sam jako zadovoljna. Za Gorana možda budu neke muške majice, ako bude nešto stavit ćemo i njega u marku Duke - rekla je.

Influencerica Borna Kotromanić (50) zablistala je u dugoj narančastoj haljini s prorezom.

- Nosim Snježaninu haljinu, oduševljena sam. Baš je odraz mog duha - kaže Borna. Komentirala je i vezu Snježane i Franza.

- Nismo prebliske prijateljice, ali jako me veseli da vidim da je bračni život pozitivno utjecao na njih. Vidim da oboje blistaju i pucaju od zadovoljstva - kaže Kotromanić. Dodaje i kako u svom životu nije od velikih planova za budućnost.

- Fokus mi je na obitelj i blagostanju. To ide u dobrom smjeru i to me najviše ispunjava i veseli, sve drugo je sporedna kulisa - rekla je.

Televizijska voditeljica i urednica Uršula Tolj (48) privlačila je poglede u haljini sa Snježaninim potpisom.