Gorana Višnjića iz Hollywooda potjerao štrajk, stigao u rodni Šibenik: 'Iskoristit ću vrijeme...'

Hrvatski glumac s hollywoodskom karijerom, Goran Višnjić (50), ljeto će provesti ležernije od očekivanog, a svemu je 'kumovao' štrajk Američkog saveza scenarista (WAG) koji je u tijeku zbog čega nema posla za filmske djelatnike, konkretno ni glumce.

Slobodno vrijeme Višnjić će provesti s obitelji, među ostalim, i u rodnom Šibeniku. a ovih se dana Višnjić uključio u promociju programa 63. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska u čijem je otvorenju kao dijete i sam sudjelovao uz legendarnog šibenskog glumca, Špiru Guberinu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Zadarski list

- Nažalost, trenutačno je štrajk pisaca pa je doslovno cijela industrija stala. Ne događa se nigdje ništa što je pod WGA-om. I sad postoji šansa da i glumački sindikat krene u štrajk do kraja ovog tjedna ili idući pa nam slijedi razdoblje kad neće biti angažmana za nikog. I onda treba sam sebi reći 'ok, treba to vrijeme iskoristiti jer nikad ne znaš što te čeka'. Već sutra mogu dobiti novi ugovor na dvije godine i ponovno se vraćamo u Los Angeles, a tek smo se preselili u Englesku - otkrio je Višnjić koji je možda i prve glumačke korake napravio upravo na Međunarodnom dječjem festivalu.

- Igrali smo na festivalu predstave poput 'San ljetne noći', sjećam se kao da je bilo jučer. Pa 'Plava boja snijega' kad sam zaspao na pozornici jer je predstava igrala kasno ovdje u HNK. Mogao bih pričati o dogodovštinama satima, sve su to lijepa sjećanja. Doslovno nema nijedne loše uspomene vezane za kazalište ili festival - prisjetio se Višnjić u druženju s malim festivalcima u Spomen sobi Ive Brešana.

Upravo se Višnjić proslavio na kazališnim daskama među ostalim, i ulogom u Brešanovom komadu u 'Hamlet u selu Mrduša Donja'.

U Šibenik će dolaziti i odlaziti cijelo ljeto s članovima obitelji, djecom za koju ne krije da zbog školskih obveza u Engleskoj, gdje se obitelj preselila lani, ne stignu na Festival pa samim time nisu uspjeli doživjeti s istom strašću kao što je on to mogao odrastajući u Šibeniku.