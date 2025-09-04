Priča koja spaja zaseok Velike Drage, nadomak Brod Moravica s američkim nogometašem Travisom Kelce i najvećom pop zvijezdom današnjice Taylor Swift, zvuči kao scenarij za film, no potpuno je stvarna
Goranska snaha PLUS+
Gorani pozivaju Taylor Swift: Snaho, dođi nam u Velike Drage
Čitanje članka: 4 min
Gotovo zaboravljeno selo u Gorskom kotaru probudilo je svjetski interes zahvaljujući zarukama planetarno popularne i najbogatije glazbenice na svijetu Taylor Swift i američke nogometne NFL zvijezde Travis Kelcea, koji su se nedavno zaručili nakon skoro dvije godine romanse. Priča koja spaja zaseok Velike drage, tek 3 km udaljenog od Brod Moravica, a više od 8000 km od Kansasa gdje živi slavni Travis, s američkim nogometašem i najvećom pop zvijezdom današnjice zvuči kao scenarij za film, no potpuno je stvarna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku