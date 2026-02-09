Obavijesti

NOVI NAVIJAČKI SINGL

Ovo su stihovi Kekinove pjesme 'Hrvatska je raj na zemlji'

Ovo su stihovi Kekinove pjesme 'Hrvatska je raj na zemlji'
Zabok: Mile Kekin održao koncert u Regeneratoru | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pjesmu prati i videospot snimljen u Berlinu. Glavnu ulogu u spotu preuzeo je poznati konceptualni umjetnik i performer Siniša Labrović, koji tumači lik gastarbajtera obuzetog čežnjom za domovinom

Nakon što je premijer Andrej Plenković u ironičnom tonu komentirao kako hrvatski sportaši za motivaciju vjerojatno slušaju njegovu glazbu, glazbenik i bivši frontmen Hladnog piva Mile Kekin odlučio je prihvatiti bačenu rukavicu. Rezultat je nova pjesma 'Hrvatska je raj na zemlji', objavljena u ponedjeljak u podne, koja je ujedno Kekinov satirični odgovor i, kako sam kaže, 'prava navijačka himna'.

Pjesma je nastala u ekspresnom roku, a Kekin je na društvenim mrežama dijelio detalje njezina stvaranja. Otkrio je kako se snimala u kombiju, prije i poslije koncerata te u kasnim noćnim satima.

Sve je započelo opaskom predsjednika Vlade koji je, aludirajući na Kekinov društveni angažman i političku platformu Možemo! u kojoj djeluje njegova supruga Ivana Kekin, izjavio kako glazbenik nema pjesmu koja bi mogla motivirati sportaše na velikim natjecanjima. Kekin je komentar shvatio kao izazov, a ne kritiku, te je uronio u svijet domoljubnih emocija kako bi stvorio pjesmu koja slavi sportski duh, ali na svoj prepoznatljiv način.

Foto: SLAVEN BRANISLAV BABIC/PIXSELL/ARHIVA

Iz njegovog menadžmenta poručili su kako je svjestan da ovo nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih ili brončanih sportaša, jer su ta mjesta, kako navode, odavno rezervirana. Umjesto toga, Kekin vjeruje da je skladao pjesmu 'sasvim primjerenu za dočeke sportaša koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto'.

Pjesmu prati i prigodan videospot snimljen u Berlinu, pod redateljskom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu preuzeo je poznati konceptualni umjetnik i performer Siniša Labrović, koji tumači lik gastarbajtera obuzetog čežnjom za domovinom.

Stihovi pjesme 'Hrvatska je raj na zemlji'

Šveđane u prvoj klupi
dođi da ti čvrgu lupim
šta se hvališ pustim znanjem
to je meni prazna priča

Šveđane u prvoj klupi
šta ti vrijedi Volvo skupi
kad vam repka živo sranje
bez Zlatan Ibrahimovića

Hoćeš nešto da ti velim
iza leđa ti se beljim
ma nema šanse da se selim
Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji
nema šanse da se selim
Hrvatska je raj na zemlji

Teško bi se ja naviko
da premijer vozi biciklo
mora vozit švapska kola
pa da ga gledam ko u boga

tu ne moram biti bistar
da budem gospon ministar
gdje jedna ruka drugu mije
tu me toplo sunce grije

Hrvatska je raj na zemlji
nema šanse da se selim
Hrvatska je raj na zemlji

Ovdje mogu biti svašta
granica je samo mašta
nepokretni animator, demokratski diktator,
originalni plagijator, akademski predator
istosmjerni transformator
samo trebam dići šator

i šta vam vrijedi blagostanje
kad su vam preskupa pića
a i repka vam živo sranje
bez Zlatan Ibrahimovića

Hrvatska je raj na zemlji
nema šanse da se selim
Hrvatska je raj na zemlji

