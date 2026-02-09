Ovo su stihovi Kekinove pjesme 'Hrvatska je raj na zemlji'

Nakon što je premijer Andrej Plenković u ironičnom tonu komentirao kako hrvatski sportaši za motivaciju vjerojatno slušaju njegovu glazbu, glazbenik i bivši frontmen Hladnog piva Mile Kekin odlučio je prihvatiti bačenu rukavicu. Rezultat je nova pjesma 'Hrvatska je raj na zemlji', objavljena u ponedjeljak u podne, koja je ujedno Kekinov satirični odgovor i, kako sam kaže, 'prava navijačka himna'.

Pjesma je nastala u ekspresnom roku, a Kekin je na društvenim mrežama dijelio detalje njezina stvaranja. Otkrio je kako se snimala u kombiju, prije i poslije koncerata te u kasnim noćnim satima.

Sve je započelo opaskom predsjednika Vlade koji je, aludirajući na Kekinov društveni angažman i političku platformu Možemo! u kojoj djeluje njegova supruga Ivana Kekin, izjavio kako glazbenik nema pjesmu koja bi mogla motivirati sportaše na velikim natjecanjima. Kekin je komentar shvatio kao izazov, a ne kritiku, te je uronio u svijet domoljubnih emocija kako bi stvorio pjesmu koja slavi sportski duh, ali na svoj prepoznatljiv način.

Iz njegovog menadžmenta poručili su kako je svjestan da ovo nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih ili brončanih sportaša, jer su ta mjesta, kako navode, odavno rezervirana. Umjesto toga, Kekin vjeruje da je skladao pjesmu 'sasvim primjerenu za dočeke sportaša koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto'.

Pjesmu prati i prigodan videospot snimljen u Berlinu, pod redateljskom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu preuzeo je poznati konceptualni umjetnik i performer Siniša Labrović, koji tumači lik gastarbajtera obuzetog čežnjom za domovinom.

Stihovi pjesme 'Hrvatska je raj na zemlji'

Šveđane u prvoj klupi

dođi da ti čvrgu lupim

šta se hvališ pustim znanjem

to je meni prazna priča

Šveđane u prvoj klupi

šta ti vrijedi Volvo skupi

kad vam repka živo sranje

bez Zlatan Ibrahimovića

Hoćeš nešto da ti velim

iza leđa ti se beljim

ma nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Teško bi se ja naviko

da premijer vozi biciklo

mora vozit švapska kola

pa da ga gledam ko u boga

tu ne moram biti bistar

da budem gospon ministar

gdje jedna ruka drugu mije

tu me toplo sunce grije

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Ovdje mogu biti svašta

granica je samo mašta

nepokretni animator, demokratski diktator,

originalni plagijator, akademski predator

istosmjerni transformator

samo trebam dići šator

i šta vam vrijedi blagostanje

kad su vam preskupa pića

a i repka vam živo sranje

bez Zlatan Ibrahimovića

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji