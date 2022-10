Gordan Jandroković u rijetkom izlasku sa suprugom Sonjom

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković (54) izveo je proteklog vikenda svoju samozatajnu suprugu, liječnicu Sonju, na premijeru predstave 'Don Juan' u HNK-a.

Par je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu bio u društvu intendantice HNK-a Ive Hraste-Sočo (55), a fotoreporterima su pozirali ruku pod ruku.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sonja se na premijeri pojavila u dugoj svjetloplavoj haljini i crnom sakou. Imala je raspuštenu kosu i diskretnu šminku, a oko vrata je nosila je koraljnu ogrlicu. Njezin dragi odlučio se za crno odijelo te bijelu košulju u nešto opuštenijem izdanju bez kravate.

Sonja i Gordan u braku su 28 godina, a zajedno imaju sinove Mihaela i Juricu te kćer Klaru. Samozatajna liječnica svojevremeno je otkrila što ju je privuklo kod supruga političara, ali i kako su se upoznali.

- Godinama smo ljetovali u Malinskoj na Krku. Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice - ispričala je za Jutarnji list.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

