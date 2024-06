Gordon Ramsey doživio tešku biciklističku nesreću: 'Da nisam nosio kacigu ne bih bio ovdje'

Poznati kulinarski šef Gordon Ramsay (57) opisao je kako je ovih dana doživio "jako tešku" biciklističku nesreću u SAD-u nakon koje se, kako je rekao, osjeća jako potreseno, prenosi u nedjelju BBC. U videu objavljenom na njegovim društvenim mrežama podigao je svoje kuharske pregače kako bi pokazao velike ljubičaste modrice na torzu zbog kojih mu je bilo potrebno bolničko liječenje.

Upućujući istodobno poruku "svim očevima" uoči Dana očeva u nedjelju, zvijezda emisija Ramsay's Kitchen Nightmares i Hell's Kitchen istaknula je važnost nošenja kacige.

- Nije me briga koliko je putovanje kratko - rekao je, dodajući da smjernice postaju još važnije kada se radi o vožnji bicikla s djecom poručivši da "ona moraju nositi kacigu".

FOX 2022 Upfront | Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

- Želim vam svima poželjeti sretan Očev dan, ali molim vas, molim vas, nosite kacigu. Da nisam, iskreno, ne bih sada bio ovdje - poručio je Ramsay.

Na svom Instagramu također je podijelio fotografiju prije i poslije na kojoj se vidi znatno oštećenje njegove kacige.

Poznati kuhar je rekao da se nesreća dogodila ranije ovog tjedna u Connecticutu te je zahvalio traumatološkim kirurzima i medicinskim sestrama državne bolnice Lawrence and Memorial Hospital koji su se brinuli o njemu.

Pojasnio je da nije "slomio nijednu kost niti pretrpio veće ozljede", ali je bio "malo natučen i izgledao je poput ljubičastog krumpira".

- Boli me. Bio je to brutalan tjedan. I nekako to preživljavam - dodao je Ramsay, britanski kuhar, ugostitelj, pisac i televizijska osoba, rođen je u Johnstonu, u Škotskoj.

Ramsayjevi restorani dobili su ukupno 16 Michelinovih zvijezda i trenutno ih drže ukupno 7.