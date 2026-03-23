Gospoda Savršeni spremni su za nove poljupce: 'Ovo može otići jako daleko, siguran sam...'

Atmosfera u vili i dalje je poljuljana. Nakon što su dvije djevojke iskoristile svoje zlatne ključeve i noć provele u vilama Gospode Savršenih, dio kandidatkinja i dalje nije prešao preko toga. „Ne mogu više postavljati zidove kako ne bih nekog drugog ugrozila ili uvrijedila“, poručuje jedna djevojka.

Nova pisma izazvat će veliko uzbuđenje jer ovaj put nije riječ o grupnim spojevima već Petar i Karlo biraju po jednu djevojku s kojom će provesti cijeli svoj dan. Ljubomorne iskrice, sreća, tračevi i euforija – sve to miješat će se kad dame doznaju tko ide na spoj.

I Petar i Karlo ovaj put odlučit će se za dozu adrenalina. Jednoj djevojci to će se itekako svidjeti, no druga će se na početku nećkati, pa ipak priznati: „Odlično je ponekad usuditi se izaći iz zone komfora.“

U vili dvije će djevojke ponovno pokušati definirati svoje prijateljstvo. I dok će jedna priznati da se još u potpunosti nije odlučila samo za jedan tim, njezina prijateljica otkrit će kako više nije nimalo ljubomorna jer je uvjerena da je njezin Savršeni odabrao samo nju.

Nakon dinamičnog dana, večer za Karla, Petra i odabrane djevojke donosi romantičnu večeru, koja će biti obilježena smijehom i priznanjima: „Nešto se događa, ali trebamo vidjeti sad u kojem intenzitetu jer već je skoro kraj i prema nekim djevojkama imam malo veće osjećaje. Treba zagristi i vidjeti kamo sve to ide.“

Jedan par večer će začiniti i razgovorom o ozbiljnoj vezi, zajedničkoj budućnosti, ali i vrućim poljupcima.

„Mogla bih s njim imati to nešto, mislim da vrijedi ozbiljno“, poručit će odabranica, a njezin Savršeni će dodati, „Dobio sam sigurnost da ovo može otići jako daleko.“

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog'.