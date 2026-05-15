Gospodari svemira se vraćaju! Povijest He-Mana i figurica koje su obilježile osamdesete...

Hollywood ponovno otvara vrata Eternije. Novi film Masters of the Universe trebao bi vratiti jednog od najvećih fantasy fenomena 80-ih među novu generaciju gledatelja, ali i probuditi nostalgiju kod milijuna fanova koji su odrasli uz He-Mana, Skeletora i legendarne Mattelove figurice. Prije nego što novi spektakl stigne u kina, a to je lipanj ove godine, pravo je vrijeme za povratak kroz povijest jednog od najvažnijih pop-kulturnih brendova svog vremena.

Kako su nastali Gospodari svemira?

Priča počinje početkom 1980-ih kada je tvrtka Mattel tražila novi veliki hit nakon uspjeha linije Barbie i Hot Wheels igračaka. Nastao je koncept ratnika iz svemira i fantasy svijeta — kombinacija mača, magije, tehnologije i barbarijanskog heroja inspiriranog Conanom. Tako je rođen He-Man, najmoćniji čovjek u svemiru, princ Adam koji uz pomoć čarobnog mača postaje zaštitnik Eternije.

Prve figurice pojavile su se 1982. godine i eksplodirale na tržištu. Ubrzo je stigla i animirana serija koja je dodatno popularizirala franšizu diljem svijeta

Originalni film iz 1987.: kultni promašaj koji je postao klasik

Prvi igrani film Masters of the Universe stigao je 1987. godine.

Glavne uloge imali su Dolph Lundgren kao He-Man i Frank Langella kao Skeletor.

Film je tada imao velik budžet, ali i velike probleme tijekom produkcije. Zbog financijskih ograničenja velik dio radnje premješten je sa spektakularne Eternije na Zemlju, što je razočaralo dio fanova. Kritike su bile loše, a film nije ostvario očekivanu zaradu.

Ipak, kroz godine je stekao kultni status. Danas ga mnogi pamte po mračnoj atmosferi, upečatljivom Skeletoru i prepoznatljivoj estetici osamdesetih.

Zašto je originalni film danas važan?

bio je jedan od prvih pokušaja pretvaranja toy-line franšize u veliki fantasy blockbuster

spojio je SF, fantasy i akciju u stilu 80-ih

ostao je simbol ere kada su igračke diktirale pop kulturu

danas ima veliku collectors vrijednost među fanovima

Figurice koje su osvojile svijet Mattelova linija figurica bila je srce cijelog fenomena. Djeca nisu samo gledala crtani — gradila su vlastite bitke Eternije po podovima dnevnih soba.

He-Man

Skeletor

Man-At-Arms

Teela

Mer-Man

Trap Jaw

Orko

Battle Cat

Fenomen koji je prerastao igračke

Masters of the Universe nije bio samo crtani ili film. Bio je to kompletan multimedijski fenomen:

figurice

stripovi

animirane serije

školski pribor

videoigre

VHS kazete

posteri

dječji kostimi

Tijekom 80-ih He-Man je bio jedan od najvećih brendova na svijetu.

Novi film i povratak nostalgije

Novi film ponovno pokušava oživjeti franšizu za moderno doba. Produkcija obećava vjerniji prikaz Eternije, više fantasy elemenata i moderni vizualni spektakl koji bi konačno mogao pružiti verziju kakvu su fanovi čekali desetljećima.

Povratak Gospodara svemira zato nije samo još jedan reboot. To je povratak jednog cijelog razdoblja pop kulture — vremena kada su dječje sobe bile bojišta Eternije, a plastične figurice vrijedile više od bilo kojeg CGI efekta.

