Gospodin Savršeni: Ovih 19 žena se bori za njegovo srce

Model i trenutno najpopularniji neženja na našim prostorima Goran Jurenec (38) u novom će showu 'Gospodin Savršeni' pokušati pronaći ženu svog života, a prva epizoda počinje već danas. Poznato je svih 19 kandidatkinja koje će se boriti za njegovo srce.

Vesna Stanić (22) smatra kako žena nikada ne treba glumiti nešto što nije. Trenutačno živi u Zagrebu, završila je trgovačku školu, ali radi kao njegovateljica za udruge ljudi s invaliditetom. Nedavno je upisala i tečaj za grafičkog dizajnera. Kod muškaraca je uvijek odbije kad su bahati, umišljeni i agresivni, a privlači je dobra osoba koja se voli smijati.

Vinkovčanka Ivana Kopilaš (36) sa zagrebačkom adresom potječe iz velike obitelji - ima čak dvije sestre i jednog brata. Trenutačno je zaposlena u informatičkoj firmi koja se bavi razvojem programa, a u budućnosti se vidi u roditeljskoj ulozi s uspješnim poslom. Možda će se baviti zdravom prehranom, aktivno se vratiti trčanju i ići na polumaratone ili će samo putovati i izlaziti. Važno joj je jedino da bude zadovoljna i pokraj sebe ima muškarca koji zna što želi. Ne želi biti ona koja o svemu mora odlučivati.

Radu Tomić (38) u emisiju je prijavio osmogodišnji sin. Ova inženjerka stočarstva rođena je u Zagrebu, ali živi u Ivanić Gradu. Iako je u show došla pronaći ljubav, priznaje da je već doživjela pravu ljubav, ali da to ipak ne znači da je ne može doživjeti opet. Opisuje se kao jednostavnu osobu. U životu su joj najvažniji oslonac majka i brat, a slobodno vrijeme najradije provodi sa sinom kojeg obožava.

Atraktivna plavuša Ana Tomičić (20) sebe opisuje kao strastvenu avanturisticu. Ima mnogo hobija - pohađa satove glume, a u budućnosti bi željela biti i uspješna producentica. U slobodno vrijeme putuje, vozi bicikl i motor, bavi se boksom, pleše, druži se s prijateljima, glumi te piše. Kaže da će je uvijek osvojiti šarmantan i karazmatičan muškarac, a jednako joj je važno i to da uvijek ima svoj stav.

Vahdela Vlahović (30) priznaje da bi voljela pronaći princa na bijelom konju. Sebe opisuje kao ljubiteljici umjetnosti. Naime, Vahdela obožava crtati i smatra da to najbolje predstavlja njezinu osobnost, a zna svirati klavir i obou. Iako na prvu ostavlja dojam vrlo sramežljive djevojke, ona itekako dobro zna što želi od muškarca. Zagrepčanka ima devetogodišnjeg sina s kojim najradije provodi svoje slobono vrijeme.

Klavdija Kolar (40) želi iskrenog i pažljivog muškarca kojem će ona biti 'centar svijeta'.Rradi u javnom zavodu za šport u Ljubljani, a s roditeljima i braćom od pete je godine živjela u Čakovcu. Sebe opisuje kao iskrenu, odlučnu i energičnu ženu. Odala je i to da su je čak tri puta prosili.

Voditeljica fitness centra Ivana Milat (38) obožava adrenalin, a prijava u show bila je izazov koji nije željela propustiti. Rođena je u Dubrovniku, a trenutno živi i radi u Zagrebu. Sebe opisuje kao pozitivnu i komunikativnu ženu, a od muškarca traži da bude šutljiv - jer je ona ta koja voli pričati!

Lijepa Beograđanka Aleksandra Mitrović (24) želi muškarca na kojeg se može osloniti i koji će uvijek biti uz nju. Dobro razumije kako je teško naći pravu ljubav u svijetu glamura. Svestrana je, a po zanimanju je kulturologica i marketinška menadžerica. Također zna svirati flautu, a najviše voli izazove tako da će sigurno biti opasna konkurentica ostalim djevojkama. Već se nekoliko godina bavi manekenstvom u kojem, kako kaže, neizmjerno uživa.

Daisy Zaccarin (24) za sebe kaže da voli neplanirano putovati, što se čini kao da joj je oduvijek bilo predodređeno. Ta uvijek nasmijana i skromna djevojka po zanimanju je programerka. Živi u Medulinu, iako je porijeklom iz Slovenije. Ističe da je uvijek nasmijana i pozitivna. Kod budućeg partnera najvažnije joj je da mogu razgovarati o svemu te je otkrila kako nikad ne bi mogla biti s osobom koja misli da je uvijek u pravu.

- Cure ne doživljavam kao konkurenciju jer smatram da ljubav mora biti spontani osjećaj - smatra Alena Nezirević (32). Samouvjerena Anezi dolazi iz Vrsara, često boravi u Zagrebu, a bavi se pjevanjem. Iako je po struci upravna pravnica, glazba je oduvijek njezina prva ljubav.

Slovenka Ana Raščan (33) sanja o savršenom muškarcu koji će ukrasti njezino srce. Za sebe kaže da je odvažna novinarka i voditeljica, a glumi i u kazalištu za djecu. Po zanimanju je profesorica tjelesnog i obožava sport, a bavi se hip-hopom, plesom na šipki, rolanjem i biciklizmom.

Atraktivna Mirna Gostinski (23) dolazin iz Zagreba i uvijek je spremna za neku akciju. Sebe opisuje kao glasnu djevojku koja voli puno pričati pa je zato u njezinu društvu uvijek zanimljivo. Svoju majku smatra najvećim uzorom i priznaje da bi jednog dana voljela pronaći ljubav te imati mnogo djece.

Dvostruka svjetska i europska prvakinja u K1 disciplini Marija Malenica (30) trenutno živi u Londonu, a ne skriva da se odrekla slobodnog vremena i izlazaka kako uspjela u poslu. Radi kao osobna trenerica i rekreativna trenerica boksa, a priznaje da nikako ne voli ljubomorne muškarce.

Klara Perko (32) rođena je u Njemačkoj i smatra da svoje želje treba ostvariti i živjeti. Radi kao agentica za nekretnine i fotomodel, a njezin glavni motiv za prijavu u show je ljubav - željela bi se udati baš poput svoga brata i sestre za koje u šali kaže kako su krivi što voli biti u središtu pozornosti jer se uvijek morala boriti za roditeljsku pažnju. No zahvalna im je što je zbog njih nije strah ostvariti sve što je naumila.

Karla Krneta (32) dolazi iz Zadra, a sebe opisuje kao ženu koja zna što želi u životu i ne boji se to pokazati. Upravo zbog toga najvažnije joj je da njezin partner bude 'pravo muško'. Sama za sebe kaže da je drugačija od ostalih žena. Karla je odlučila biti medicinska sestra poput svoje bake, iako je njezina majka kazališna i televizijska glumica Tamara Šoletić, a brat joj je grafički dizajner nominiran za Emmy.

Uz atraktivan izgled, Iva Runjanin (29) zna da ljubav ide kroz želudac i tp smatra najboljom antistresnom terapijom. Zagrepčanka je po zanimanju stručni prvostupnik marketinga i komunikacija. Za sebe kaže da je komplicirana osoba, no tko god je upozna, brzo uvidi koliko je draga i emotivna, prava velika sanjarka koja voli stalno biti u pokretu.

Porečanka Gabrijela Fatorić jedno je vrijeme živjela u Zagrebu, no nije joj se svidjelo i vratila se u svoju ljubljenu Istru. U šali kaži da se super slaže sa ženama, ali one malo manje s njom jer su ljubomorne na nju. Iskreno priznaje da joj baš ni muškarci ne prilaze često, a smatra da je to zato što je previše izravna pa je se možda malo boje. Za sebe će reći da je jako emotivna, ali i da se neće baš lako dati svoje srce nekome.

Zagrepčanka Hana Rodić (21) po zanimanju je modna dizajnerica, koja se trenutačno bavi modelingom, kao i odnosima s javnošću i marketingom klubova. Priznaje da se radije druži s muškarcima nego sa ženama jer su one često ljubomorne na nju i uvijek misle kako im samo želi preoteti dečka. Kad se zaljubi, kaže da bi za voljenog muškarca napravila gotovo sve, a preljub je nešto što nikad ne oprašta.

Atraktivna Splićanka Nandi Uzelec (28) radi u clubbingu i priznaje da joj se u životu spojilo ugodno s korisnim jer su joj izlasci postali izvor prihoda. Iako je na početku odabrala studij prava i medicine, preusmjerila je ekonomiju i trenutačno radi kao hostesa. Zbog posla joj je teško pronaći muškarca koji će je razumjeti i neće biti ljubomoran. Gospodina Savršenog misli osvojiti kuhanjem jer ga je doživjela kao čovjeka koji voli domaću hranu.

Kako će proći upoznavanje i hoće li koja cura osvojiti Gorana na prvi pogled, pogledajte u prvoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' večeras u 21:00 sat na RTL-u.