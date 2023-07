'Gospodin Savršeni' zaprosio je svoju Arianu, a sada otkriva: Bit će to malena i intimna svadba

Bivši 'Gospodin Savršeni', Mijo Matić (30) zaprosio je djevojku, flautisticu Arianu Piknjač (26) u ožujku, a nedavno je napisao na društvenim mrežama da su bili na neočekivanom medenom mjesecu u Istanbulu prije vjenčanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vatrogasac i privatni trener za RTL je otkrio detalje o nadolazećoj svadbi i zašto su posjetili Tursku.

Foto: Instagram/Mijo Matić

- Bila je to influencerska kampanja. Turska vlada je birala ljude za promociju jazza i dogodilo se da je Arijana odabrana, a ja sam bio plus jedan. Svidjela im se naša ljubavna priča. Proveli smo četiri dana u Istanbulu - otkrio je Mijo.

Objasnio je da će uskoro imati vjenčanje, no nije otkrio točan datum.

- Bit će kroz dva, tri mjeseca. Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to - ispričao je, a za lokaciju su odabrali Zagreb dok će Arijana uskoro otići u Sarajevo u potragu za vjenčanicom.

Foto: Instagram/Mijo Matić

On tek treba odabrati odijelo, a neće biti klasično već kako je otkrio, svijetloplavo. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe, otkrio je Mijo dalje i rekao da je uzbuđen zbog vjenčanja.

Nakon vjenčanja neće imati medeni mjesec jer Arijana ima turneju u Kini koja traje nekoliko tjedana.

- Nama je stvarno lijepo zajedno da nam ni ne treba bijeg od nečega, da nam treba medeni mjesec da se maknemo. Jako nam je lijepo i nemamo klasične norme - priznao je.

Mijo je otkrio kako se vidi i u očinskoj ulozi.

Foto: Instagram

- Naravno, ali ne sad. Dok ove neke stvari prođu jer puno toga nam se odvija. Hajmo reći, radimo pripremu kroz dvije, tri godine da nam se to dogodi. No opet ne možeš planirati jer ti život donese neplanirano neke stvari. Naravno, razgovaramo stalno o tome. Zato i gradimo sve ovo, koristimo poslovne prilike. Želimo uživati u toj ulozi jednog dana i da možemo biti zajedno i pratiti razvoj djeteta, a ne da te nema - istaknuo je Mijo.

Podsjetimo, Mijo je Arianu zaprosio na Dan očeva.

- Neopisivo mi je drago što se dogodilo na dan očeva 19.03. i Arianinim nastupom s Maksimom u punoj dvorani Lisinski - napisao je tada.

Mijo je držao prsten u ruci, njihovi roditelji su im pljeskali, a Ariana je i zaplakala. Uz svoje najbliže proslavili su zaruke