Gosti 'Dore' su Roko Blažević i pobjednica Eurosonga Netta...

Još nas nekoliko dana dijeli od velike završnice Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije - Dora 2020., kada ćemo u izravnom HRT-ovu prijenosu iz Opatije doznati tko će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu. Izvođači ovih dana pristižu u Opatiju kako bi odradili prve probe na spektakularnoj pozornici u Sportskoj dvorani 'Marino Cvetković', koja će u subotu postati hrvatsko glazbeno središte.

Kako bi 'Dora 2020.' dodatno podigla ljestvicu i opravdala titulu najvećeg domaćeg tv spektakla, u šou programu nastupit će eurovizijska pobjednica 2018. godine, popularna i svima poznata Izraelka Netta, koja je spektakularnom pobjedom u Lisabonu s pjesmom 'Toy' prije dvije godine dovela Eurosong u Izrael.

Svojim živopisnim nastupom i neobičnom pjesmom sa snažnom porukom svima se urezala u pamćenje, a svojim će nastupom

zasigurno upotpuniti hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije. S gotovo 130 milijuna pregleda na YouTubeu, video spot za pjesmu 'Toy' najgledaniji je video na službenom kanalu Eurosonga. Uz Nettu, u šou programu će nastupiti i naš prošlogodišnji pobjednik Dore Roko Blažević, koji nas je potom i predstavljao na Eurosongu u Tel Avivu. '

Dora 2020. bit će u subotu, 29. veljače od 20:05 na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije i Drugom programu Hrvatskog radija, kada će odlukom žirija i gledatelja putem televotinga biti odabran hrvatski predstavnik na Eurosongu 2020. A

Hrvatska će nastupiti u drugom dijelu prve poluzavršnice Eurosonga 12. svibnja.

U nastavku donosimo redoslijed izvođenja pjesama na 'Dori 2020.':

Elis Lovrić - Jušto

Bojan Jambrošić - Više od riječi

Edi Abazi - Coming home

Zdenka Kovačićek - Love, Love, Love

Alen Vitasović i Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare

Đana - One

Aklea Neon - Zovi ju mama

Nikola Marjanović - Let's forgive

Lorenzo feat Dino Purić i Reper iz sobe - Vrati se iz Irske

Marin Jurić Čivro - Naivno

Lorena Bućan - Drowning

Indira - You Will Never Break My Heart

Jure Brkljača - Hajde nazovi me

Colonia - Zidina

Mia Negovetić - When it Comes to You

Damir Kedžo - Divlji vjetre

