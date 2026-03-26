Gosti 'Večere za 5' i danas imali zamjerke, Danira osvojila 59 bodova: 'Teška atmosfera...'

Četvrti dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' kuhala je Danira Avdić. Za svoju večeru osvojila je ukupno 59 bodova, a najkritičniji je bio Mario, koji je imao zamjerku na svaki aspekt današnje večere.

Domaćica je odlučila prvo pripremiti svoj omiljeni kolač, to jest, baklavu za svoje goste kako bi se ohladila do večere. Zatim je pripremala predjelo, mini burek s piletinom i krumpirom za koji je sama razvukla tijesto. „Mogu pojesti pitu, sirnicu, burek. Nisam veliki obožavatelj, ali mogu pojesti pa ćemo probati i vidjeti kakvog je okusa“, komentirao je Matej. Za glavno jelo Danira je pripremila pohanu piletinu s umakom od gljiva i brokulom. „Jedva čekam da ih nahranim“, najavila je domaćica ususret dolaska gostiju.

„Danira mi se čini malo nervozna“, komentirao je Mario kad je stigao na okupljanje na kojem ih je Danira dočekala sa svježom limunadom, što se Macieju svidjelo, a Mariju baš i ne. Gosti su se smjestili za stol, a na njihovim tanjurima dočekale su ih personalizirane čokolade s motivom 'Večere za 5', Zagreba i Sarajeva.

Predjelo se svidjelo gostima: „Bile su male što je bilo slatko, količinski je bilo malo, ali kombinacija sastojaka je bila super, jako ukusno“, komentirao je Matej, koji je čak tražio i repete, a Maciej dodao: „Napravila je sve sama od početka do kraja, jako to cijenim.“

„Što se tiče izgleda samog tanjura nije mi se svidio, to je daleko ispod nekog profesionalnog nivoa“, rekao je Mario, a Maciej bio pozitivniji: „Glavno jelo je bilo jako dobro, piletina je bila sočna, umak dobro začinjen i svidjelo mi se što nije bilo krumpira i riže, treba paziti na liniju.“

Mateju je ipak nedostajao neki prilog uz meso, ali rekao je kako mu je meso bilo hrskavo i sočno, a umak od gljiva taman začinjen. Danira se povukla u kuhinji da posluži baklavu, a gosti su za to vrijeme zaigrali igru glume, pjevanja i pogađanja. Ines, Matej i mario potrudili su se sudjelovati, a Maciej nije htio zapjevati čak ni u igri.

„Desert mi je izgledao kao iz fine dining restorana“, za baklavu je rekao Maciej, a Mario ostao negativan do samog kraja: „Očekivao sam da će baklava biti kao prava turska baklava, ali nažalost nije mi se svidjelo.“

Danira je pričala kako je kuhati naučila od mame i bake pa je, govoreći o svojoj baki, pustila suzu.

Preostalo je ocijeniti Daniru. Za hranu je osvojila 33 boda - šest od Marija koji je rekao: „Mislim da Danira mora biti svjesna svoje večere i poraditi na nekim stvarima“, deset od Ines, osam od Mateja i devet od Macieja. Za atmosferu je dobila deset od Ines, pet od Marija, sedam od Mateja koji je rekao: „Osjećala se neka nervoza i umor“ i četiri od Maceija, koji je zaključio: „Atmosfera je bila teška.“

„Iskreno, ja sam ponosna i znam da je ova večera bila jedna prava večera i zato nema razloga za brigu“, zaključila je domaćica.

