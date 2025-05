Gotov je Filmski festival! Zlatna palma otišla iranskom redatelju

Film 'Bila je to samo nesreća' (It Was Just an Accident) iranskog redatelja Jafara Panahija osvojio je u subotu Zlatnu palmu, glavnu nagradu na filmskom festivalu u Cannesu. Panahi, koji je nekoliko puta bio uhićen zbog svog redateljskog rada, posljednji put je osobno bio na festivalu 2003. godine, kad je njegov film 'Grimizno zlato' prikazan u kategoriji 'Un Certain Regard'.

- Umjetnost mobilizira kreativnu energiju najdragocjenijeg, najživljeg dijela nas. Snaga je to koja preobražava tamu u oprost, nadu i novi život - rekla je predsjednica žirija Juliette Binoche kad je najavljivala nagradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Bila je to samo nesreća' prati Vahida, kojeg igra Vahid Mobasseri, koji otme muškarca s umjetnom nogom koji izgleda baš kao onaj koji ga je mučio u zatvoru i uništio mu život. Vahid s drugim preživjelim zatvorenicima pokušava utvrditi je li to uistinu njihov mučitelj i što učiniti s njim.

Grand Prix, drugo najveće priznanje nakon Zlatne palme, dodijeljen je filmu 'Sentimentalna vrijednost' cijenjenog redatelja Joachima Triera.

Na 78. filmskom festivalu u Cannesu natjecala su se 22 filma, a među njima su bila i filmska ostvarenja poznatih redatelja poput Richarda Linklatera, Wesa Andersona i braće Dardenne.