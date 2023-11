Gotov povijesni štrajk glumaca: Pogledajte koji filmovi odmah nastavljaju sa snimanjem

U četvrtak je nakon 118 dana završio je štrajk američkog sindikata SAG-AFTRA, u koji je uključeno oko 160.000 filmskih, glasovnih i televizijskih glumaca i svih onih sličnih zanimanja. Ovo je ujedno bio i najduži štrajk glumaca ikad.

Kako prenosi Deadline, odmah nakon štrajka će se početi snimati neki od filmova koji su bili stavljeni na pauzu, iako su početci snimanja bili najavljeni tek za siječanj. Među onima koji će se odmah početi snimati je film 'Deadpool 3'. U glavnim su ulogama Ryan Reynolds i Hugh Jackman, a režira ga Shawn Levy. Kako piše strani medij, snimanje će početi već ovaj tjedan, a već je navodno snimljeno pola filma.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Sa snimanjem će odmah započeti i filmska ekipa 'Gladijatora 2'. Redatelj ovog filma je Ridley Scott. Kreće i snimanje filma 'Beetlejuice 2' u režiji Tima Burtona. Za ovaj je film preostalo samo dva dana snimanja. Clint Eastwood režirao je film 'Juror No. 2', koji će također nastaviti s produkcijom odmah, a preostalo im je još desetak dana do završetka filma. Glavne uloge imaju Nicholas Hoult i Toni Collette.

Sony odmah nastavlja s radom na filmovima 'Venom 3' i 'It Ends With Us'. Film 'It Ends With Us' najavljen je za iduću godinu, a datum premijere još nije odgođen. U njemu glavnu ulogu ima Blake Lively i glumac Justin Baldoni.

Foto: Twitter/Screenshot

Nastavlja se i snimanje Appleovog filma o Formuli 1, koji još nema ime. U njemu ćemo u glavnoj ulozi gledati Brada Pitta. Isto tako, odmah će krenuti snimanje 'Good Fortunea' s Keanu Reevesom.

Filmovi koji kasnije kreću sa snimanjem i odgođene premijere

Neki će filmovi ipak kasnije nastaviti sa snimanje. Filmovi 'Tron 3' i 'Minecraft' počet će se snimati tek početkom iduće godine, a 'Superman: Legacy' sa snimanjem kreće u ožujku 2024. Premijera ovog filma najavljena je za 11. lipnja 2025.

Izvršni direktori filmskih studija rekli su kako je svima u interesu spasiti ljetne blockbustere koji će izaći sljedeće godine, ali da jednostavno nemaju dovoljno vremena da ih do tada završe. Zato su morali odgoditi premijere pojedinih filmova. 'Deadpool 3' trebao se premijerno prikazati početkom svibnja 2024., ali će premijera sigurno biti odgođena. Predviđa se da će film 'Captain America: Brave New World', koji treba izaći 26. srpnja 2024., biti prebačen na svibanj kako bi 'Deadpool' mogao imati premijeru u srpnju.

'Beetlejuice 2' premijeru će imati tek u rujnu sljedeće godine. Sony je potvrdio da će 'Venom' premijeru imati 8. studenog iduće godine, a za animiranu trilogiju 'Spider-svijet', koja je trebala izaći oko Uskrsa, se ne zna hoće li uopće imati premijeru 2024. godine.