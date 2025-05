Gotova druga sezona 'The Last of Us'! Gledatelje šokirao kraj

Emitirano je finale druge sezone serije 'The Last of Us', a kako navodi Variety, do sada ga je pogledalo 3,7 milijuna ljudi. To je 30 posto manje od broja ljudi koji su pogledali premijeru serije u travnju, čak 5,3 milijuna. No, općenito gledajući, druga sezona bolje je prošla što se gledanosti tiče od prve, s oko 37 milijuna gledatelja po epizodi.

Pedro Pascal i Bella Ramsay, koji su imali glavne uloge u seriji, postali su hit kada je serija tek došla na Max, u siječnju 2023. godine. A serija će dobiti i svoju treću sezonu. Najavljeno je to svega par dana prije nego što je krenula druga sezona.

I to je dobro obzirom da fanovi jedva čekaju vidjeti što kako će se situacija razvijati. Naime, kako bi osvetila Joelovu smrt, Ellie i Dina kreću u potragu za Abby, a njih dvije susretnu se u finalu sezone. Mnogi se pitaju - hoće li vidjeti još Pedra Pascala u obliku sjećanja, kao što je to bilo u šestoj epizodi?

Foto: screenshot/Youtube

U posljednjim minutama epizode, Abby ozlijedi Tommyja, Ellie se preda... I u trenutku kada Abby drži Ellie na nišanu, ekran se zacrni, ali čuje se pucanj. Jedan od kreatora, Neil Druckmann, rekao je kako im je to bila 'prirodna točka' na kojoj bi završili sezonu, prenosi People.

- Ni jedan drugi završetak nam nije padao na pamet. Ovo je bio prirodan kraj sezone - objasnio je ranije na konferenciji za medije.

Foto: screenshot/Youtube

Treća sezona mogla bi biti dulja od druge, koja je imala svega sedam epizoda. O radnji se HBO nije još izjasnio, no navodno će se radnja vrtjeti ponajviše oko Abby te veze Dine i Ellie. A navodno će biti i četvrta sezona jer, kako kažu kreatori, nije moguće sve ispričati samo u još jednoj.

Iako se još ne zna kada će treća sezona izaći, strani mediji navode da će sezona u produkciju krenuti 2026.