Gotovčeva ispovijest: 'Rentam aute i ljubim 25 godina mlađu'

Nakon tri propala braka Ante Gotovac (49) skrasio se u kući u centru Zemuna s djevojkom Nađom (24). U Srbiji živi tri godine, a trenutačno vodi rent-a-car. U poslu mu pomaže i djevojka, a par živi, kako kaže, poprilično mirnim životom.

Ante i Nađa upoznali su se prošle godine na beogradskom brodu Sava, gdje je on privremeno živio nakon rastave sa Simonom Mijoković (34). Osvojila ga je izgledom i osobnošću.

Foto: Privatna arhiva

- Nađini roditelji su me odlično prihvatili. Nema tu nikakve mržnje na nacionalnoj osnovi niti ikome smetaju godine - rekao nam je Ante. Dodaje kako i dalje vjeruje u ljubav i brak, a o djeci ipak ne razmišlja.

- Nikamo mi se ne žuri, sad želim malo mira. Djece još ne bih imao, ali nemam pojma što donosi budućnost i što će djevojka reći - smije se Gotovac. Nekoć je volio razuzdane tulume i žene su mu se, tvrdi, bacale pod noge dok je žario i palio u Zagrebu.

- Povukao sam se. Sad se brinem o iznajmljivanju automobila, skuham si jelo, trčim uz nasip, navečer pogledam film s Nađom i odemo spavati. Nedjeljom obavezno odem na misu ovdje u katoličku crkvu. Više me ništa ne fascinira jer sam sve prošao - kaže nam.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gotovac se prvi put vjenčao ‘90-ih s Ines Ušić, s kojom ima dvije kćeri. Nakon razvoda vjenčao se 2004. sa Simonom, s kojom ima kćer Gabrijelu (12), a brak je trajao šest godina. S Beograđankom Jelenom Miljuš (36) razveo se 2017. nakon osam mjeseci braka.

- Danas sam sretan muškarac. U dobrim sam odnosima sa svim kćerima. Čujem se i sa Simonom. Ona i suprug Stanislav s Gabi dođu k mojoj mami na ručak. Najbitnije je da imamo lijepo dijete, dobro se slažemo, zdravi smo. Simona je sretna jer vodi miran život i ja je razumijem - kaže Ante.

Razvod od Simone bio mu je jedan od najtežih perioda u životu

- Nakon rastave bio sam u depresiji, srušio mi se cijeli svijet. Povukao sam se u sebe, a onda su me dojučerašnji prijatelji, koji su partijali u mojoj kući, za moj novac, počeli nazivati klošarom i smećem. Bio sam mrtav čovjek. Nakon svega došao sam u Beograd kod prijatelja Žarka na brod. Nisam imao za jesti, on me hranio. Ma nisam imao za lijekove - kaže. Dodaje kako mu se sve zamjerilo, a danas se više nikome ne želi dokazivati. Sa Simonom ga je prije 15-ak godina upoznao pjevač Tony Cetinski (49).

- Nakon toga smo se Tony i ja razišli, ali cijenim ga i dalje kao prijatelja. Uh, koja su to vremena bila. Nema tko nije od estrade kod mene doma partijao. Bio je čak i redatelj Rob Minkoff, vlasnik filmskog studija. Prekinuo je snimanje filma s Jackiejem Chanom i došao avionom iz Los Angelesa do nas u Zagreb - prisjeća se Ante.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Do prijateljstva s Minkoffom došlo je kad je Simona 2002. kao 18-godišnjakinja osvojila titulu Miss Hawaiian Tropic za Sloveniju, zbog čega je otputovala u Hollywood na snimanje filma s Eddiejem Murphyjem.

- Rob je bio zaljubljen u Simonu. Htio sam se našaliti pa sam uzeo njezin mobitel i poslao mu poruku u njezino ime. U sekundu nam je stigao odgovor. Dopisivao sam se s njim jer ona nije znala engleski. Sprijatelji smo se i nije se ljutio kad sam mu otkrio da sam ja njezin suprug. Ponudio je Simoni i meni da dođemo u Hollywood. Da se nismo rastali, ona bi danas bila glumica - kaže Gotovac.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/HNK Hajduk

No holivudski san prekinula je njihova mučna rastava.

- Ni danas ne znam zašto je došlo do rastave sa Simonom. Bila je mlada, pod utjecajem okoline. No bitno da smo sad u super odnosima, ona je prava dobrica bila i ostala - kaže Ante i dodaje kako su tad njih dvoje kao par 'izlazili iz paštete'.

- To da se nije raspalo, dan-danas bi gorjelo. Kad smo se svojedobno vozili prema Bosni, čuli smo u autu na radiju: ‘Prekidamo glazbenu top listu, želimo vas obavijestiti da nam stižu Ante i Simona u Sarajevo’. Slušao sam i nisam mogao vjerovati koliki smo brend bili - kaže. U njihovu domu tekle su “rijeke” najskupljih šampanjaca, kuharice su spravljale jastoge, škampe i razne delicije, a ekipa je uživala u sedam plazma TV-a, tri jacuzzija i sauni. Bilo je i droge, što nikad nije skrivao.

- Glavno pitanje bilo je: ‘Antiša, možemo li doći kod tebe u špajzu’ - kaže nam Gotovac.