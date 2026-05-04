Gotovo je! Blake Lively i Justin Baldoni se nagodili u sporu oko filma It Ends With Us

Glumci Blake Lively i Justin Baldoni postigli su nagodbu u sudskom sporu koji je uslijedio nakon snimanja filma It Ends With Us iz 2024. godine, javlja BBC.

Do nagodbe je došlo neposredno prije početka suđenja zakazanog za svibanj, na kojem se očekivalo da će oboje svjedočiti.

Podsjetimo, pravna bitka u Hollywoodu započela je 2024. godine kada je Lively tužila Baldonija, optuživši ga za uznemiravanje, seksualno neprimjereno ponašanje te vođenje kampanje blaćenja na setu njihova uspješnog filma.

Baldoni je odbacio sve optužbe i podnio protutužbu. Tijekom postupka u javnost su dospjeli privatni detalji iz života hollywoodske elite, uključujući poruke i e-mailove koje su razmjenjivali Lively, Baldoni i brojni njihovi poznati prijatelji.

