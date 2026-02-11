Blake Lively i Justin Baldoni oči u oči na sudu: Posljednja šansa za dogovor prije suđenja godine

Zvijezde kino-hita 'It Ends With Us', Blake Lively (38) i Justin Baldoni (42), u srijedu su se prvi put našli oči u oči na sudu u New Yorku. Na manhattanski Okružni sud stigli su na ročište koje je sudac sazvao kao posljednju priliku za nagodbu, prije nego što njihova ogorčena pravna bitka, prozvana jednom od najružnijih u Hollywoodu posljednjih godina, eskalira u javno suđenje zakazano za svibanj.

Lively je na sud stigla sama, u sivom odijelu i ružičastoj košulji. Baldoni je pak došao u pratnji supruge Emily, odjeven u zeleni kaput i ružičasti šal, gotovo bizarno usklađen sa svojom kolegicom s kojom je na ratnoj nozi.

Sutkinja Sarah L. Cave sazvala je ovo ročište kako bi zavađenim stranama dala priliku da se dogovore oko novca i tako izbjegnu skupo i iscrpljujuće suđenje zakazano za 18. svibnja. Pravni analitičari očekuju da će sutkinja upozoriti glumce na golemu štetu koju oboje trpe zbog pretvaranja njihova sukoba u javni cirkus.

Ako dogovor propadne, Lively i Baldoni naći će se na suđenju koje će, bez ikakve sumnje, na svjetlo dana iznijeti još neugodnih detalja o tome što se događalo iza kulisa snimanja filma i kako se njihov odnos raspao. Klupko se počelo odmotavati kad je Blake Lively tužila Baldonija, redatelja i kolegu iz filma 'It Ends With Us', za seksualno uznemiravanje na setu.

Optužila ga je i da je nakon toga pokrenuo osvetničku 'kampanju blaćenja' kako bi joj uništio reputaciju te zatražila odštetu od gotovo 500 milijuna dolara. Baldoni je sve optužbe oštro demantirao i uzvratio protutužbom za klevetu 'teškom' 400 milijuna dolara, ali nju je sudac u međuvremenu odbacio.

Cijeli sukob ostavio je katastrofalne posljedice na karijere oboje glumaca. Podaci tvrtke Parrot Analytics, koja prati puls javnosti, bolno su jasni. Pozitivna percepcija Blake Lively strmoglavila se s 81 posto prije skandala na mizernih 10,6 posto. Ni Baldoni nije prošao bolje, njegov je ugled potonuo sa 62,5 na svega 8,7 posto. Brojke pokazuju koliku su cijenu oboje platili zbog iznošenja prljavog rublja u javnost.

Pravna bitka na svjetlo dana je iznijela i privatne poruke te mailove. Tako su u sudskim spisima završile i poruke koje je Lively razmjenjivala sa svojom bliskom prijateljicom, glazbenom megazvijezdom Taylor Swift. Nakon što je Baldonija napustila moćna agencija WME, Swift je euforično čestitala Lively.

​- Pobijedila si. Uspjela si - napisala joj je Swift.

​- Je*eno si pomogla tolikim ljudima koji više nikada neće morati prolaziti kroz ovo - dodala je.

Procurili su i interni mailovi direktora studija Sony Pictures, koji nisu nimalo štedjeli Lively. Andrea Giannetti, izvršna potpredsjednica produkcije, nazvala ju je 'je*enom teroristicom' nakon što je glumica zaprijetila da će napustiti film ako joj se ne ispuni lista od 17 zahtjeva. Šef Sony Motion Pictures Group, Sanford Panitch, u jednom je mailu bio još oštriji. Napisao je da je Lively 'epski glupa'.

- Vjerojatno više nikad neće raditi, ili barem ne neko vrijeme - zaključio je.