'Govore da sam kriva za smrt Bourdaina, a on je mene varao'

Glumica Asia Argento (43) je prvi put progovorila nakon skandala u kojem ju je bivši kolega optužio za zlostavljanje. U intervjuu za Daily Mail otkrila je i detalje svog odnosa s pokojnim kuharom Antonyjem Bourdainom.

Bourdain je preminuo u lipnju u 61. godini života, a njegove obožavatelji i danas krive njegovu bivšu djevojku Argento.

- Bio je zaljubljen poput tinejdžera. On bi baš sve bio učinio za nju. To je bilo pomalo zabrinjavajuće za njegove prijatelje. Bio je ludo zaljubljen. S naglaskom na riječ 'ludo'. Ipak, nitko od njegovih prijatelja nije znao da je suicidalan. Mislim da nitko nije znao koliko je duboka njegova bol - rekao je izvor blizak Bourdainu za People.

Asia je rekla da je Bourdainovi prijatelji i danas krive za njegovu smrt i dodala da je iznimno tužna zbog toga i da pati za bivšim dečkom.

- Ljudi govore da sam ga ja ubila. Jasno mi je da traže neki razlog. Zato me vide kao negativnu osobu i razaračicu. Ali i on je mene varao. On je bio čovjek koji je 265 dana godišnje bio na putu. I uživali smo u zajedničkim trenucima, ali nismo bili djeca već odrasli ljudi. Imali smo odvojene živote i nisam mogla zamisliti da će se nešto ovakvo dogoditi - ispričala je glumica kroz suze. Dodala je i kako će samu sebe kriviti cijelog života jer mu nije uspjela pomoći.

Podsjećamo, Asiu je nedavno optužio glumac Jimmy Bennett (22) da ga je seksualno zlostavljala kad je imao 17 godina. Dodao je kako je njegova trauma 'isplivala na površinu' prošle godine kada je Argento optužila filmskog producenta Harveyja Weinsteina (66) za seksualno zlostavljanje.

- U to vrijeme sam vjerovao da postoji stigma kada se muško nađe u takvoj situaciji. Nisam mislio da bi ljudi razumjeli događaj koji se zbio tinejdžeru. Morao sam nadići brojne nedaće u životu i ovo je još jedna s kojom se moram baviti - napisao je glumac. Zbog ovih optužbi, CNN je iz Bourdainovog serija izbacio sve scene s Argento i izgubila je angažman u talijanskom X Factoru.

VIDI OVO! 10 stvari koje morate znati o Luki Modriću.