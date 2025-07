Grace Jones: Volim Hrvatsku i jedva čekam nastupiti u Puli

Jedna od najoriginalnijih i najutjecajnijih umjetnica 20. stoljeća, neponovljiva Grace Jones, nastupit će 8. kolovoza u spektakularnom ambijentu pulske Arene u sklopu Adria Summer.

- Volim Hrvatsku i jako se veselim povratku te nastupu u pulskoj Areni ovog kolovoza. Prošli put bilo je ludilo, pridružite mi se za pravu party večer - poručila je Grace Jones uoči dolaska.

Rođena na Jamajci, a odrasla u New Yorku, Grace Jones započela je karijeru kao model u Parizu, gdje je surađivala s vrhunskim dizajnerima poput Yves Saint Laurenta i Kenza. No ubrzo se glazba nametnula kao njezino glavno izražajno sredstvo. Krajem 70-ih ulazi u disco svijet, a početkom 80-ih redefinira glazbenu scenu kombinacijom new wavea, reggaea, funka i post-punka.

Foto: Kristian Sibast

Albumi Warm Leatherette (1980), Nightclubbing (1981) i Slave to the Rhythm (1985) danas su nezaobilazni klasici, dok su pjesme poput “Pull Up to the Bumper” i “I’ve Seen That Face Before (Libertango)” i dalje sastavni dio svjetskih repertoara.

Njezin androgini izgled, avangardni stil i autoritativna scenska prisutnost pretvorili su je u globalnu ikonu koja je zauvijek promijenila granice rodnog, glazbenog i modnog izražavanja.

Grace Jones nije ostavila trag samo u glazbi – njezine uloge u filmovima poput A View to a Kill (kao Bondova protivnica May Day) i Conan the Destroyer dodatno su učvrstile njezin status pop-fenomena.

Autobiografija I’ll Never Write My Memoirs i dokumentarac Bloodlight and Bami približili su publici slojevitost njezine osobnosti i stvaralaštva.

Nastup u pulskoj Areni bit će prilika da domaća publika uživo doživi umjetnicu koja je utjecala na generacije glazbenika, dizajnera i performera. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr.

Foto: PROMO