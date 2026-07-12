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Gradonačelnik New Yorka otkrio koliko je Taylor Swift platila za sigurnosne mjere na svadbi

Piše HINA,
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Gradonačelnik New Yorka otkrio koliko je Taylor Swift platila za sigurnosne mjere na svadbi
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Foto: Instagram
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Pop zvijezda Taylor Swift (36) udala se za NFL igrača Travisa Kelcea (36) u poznatoj manhattanskoj dvorani. Nakon manjeg slavlja s oko 100 uzvanika uslijedila je veća proslava

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Taylor Swift platila je više od 160.000 dolara za pokrivanje troškova sigurnosnih mjera oko Madison Square Gardena tijekom proslave svog vjenčanja prošlog vikenda, izjavio je ovaj tjedan gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani.

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Taj je novac pokrio troškove dozvola i angažmana policije, rekao je Mamdani na konferenciji za novinare, dodajući da su sva potrebna odobrenja dovršena u danima uoči događaja.

Pop zvijezda Taylor Swift (36) udala se za NFL igrača Travisa Kelcea (36) u poznatoj manhattanskoj dvorani. Nakon manjeg slavlja s oko 100 uzvanika, prema medijskim izvješćima, uslijedila je veća proslava kojoj je prisustvovalo oko 1000 članova obitelji, prijatelja i poznanika.

Foto: Instagram

Područje oko Madison Square Gardena bilo je ograđeno tijekom proslave, a raspoređeni su deseci policijskih službenika. Još nije poznato koliko su Swift i Kelce ukupno potrošili na svadbene svečanosti, iako američki mediji nagađaju da je riječ o iznosu od više milijuna dolara.

Madison Square Garden, amid a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
Foto: Christian Monterrosa

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