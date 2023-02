Gradonačelnik Pule demantirao optužbe: 'Nisam vrijeđao Srbe'

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić (40) zabranio je održavanje koncerta narodnjačke glazbe u Puli. Nakon što su ga kontaktirali za objašnjenje, organizatori tvrde je Zoričić bio pijan te da ih je vrijeđao i govorio 'da ne želi srpska smeća u svojem gradu'.

Sada se o tim optužbama oglasio pulski gradonačelnik Filip Zoričić-

- Potpuno sam šokiran time što se u tom priopćenju navodi. U alkoholiziranom stanju nisam nikada jer alkohol ne konzumiram. Na optužbe da mrzim Srbe mogu samo uzvratiti činjenicama. Lani je Đorđe Balašević proglašen počasnim građaninom Pule. A sa srpskom zajednicom u Puli jako dobro surađujemo. Ne znam kako još sve ovo komentirati. To što u tom priopćenju piše je dno dna. Razgovor koji se navodi jest bio temperamentan, ali mi odgoj ne dozvoljava da ikoga vrijeđam - izjavio je Zoričić za Večernji list i dodao da prepiska, odnosno poruke koje se razmjenjuju oko cijelog slučaja, još traje.

Podsjetimo, u Domu sportova u Puli 25. ožujka se trebao održati narodnjački spektakl. Na koncertu su trebali nastupati Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Iz organizacije 'Hiljadarka', koja je zaslužna za ovaj događaj, su poručili da će se koncert sada održati u Osijeku.

Iz 'Hiljadarke' su objavili da su šokirani ovom naglom odlukom pulskog gradonačelnika.

- Na dan kad smo Pulu oblijepili plakatima, oko 21 sat navečer, zvao nas je uplašeni direktor pulske sportske dvorane, gospodin Mario Peruško i rekao da je upravo dobio poziv od bijesnog gradonačelnika Filipa Zoričića koji mu je doslovno naredio da bez obzira na ugovor, odmah otkaže taj koncert jer gradonačelnik ne želi, citiram, "srpska smeća" u svom gradu. Mene je poziv zatekao na putu, potpuno šokirao, rekao sam direktoru da ne mogu vjerovati što slušam i da molim da me odmah spoji s gradonačelnikom kako bismo riješili eventualne nesporazume. Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni "da ne želi srpska smeća u svom gradu". Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo "jebati srpsku mater" prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svakog nivoa - stoji u priopćenju.

