Gradski dečko Mario špricao je štalu parfemom, strahovao od mužnje pa rasturio u areni...

Svestrani Mario Šutalo ima 28 godina i rodom je iz Čapljine. Ovaj fizioterapeut po struci trenutačno radi i kao predavač u jednoj ustanovi za cjeloživotno učenje, a trudi se izgraditi i kao kreator sadržaja na društvenim mrežama.

Foto: RTL

- Volim posao edukatora jer mogu prenijeti znanje, iskustvo i vještine svojim polaznicima. Ne volim reći da sam influencer, ali drago mi je da ljudi prepoznaju moj sadržaj i da dobivam pohvale da sam im nekim svojim videouratkom izmamio osmijeh na lice - ističe.

Mario se za sudjelovanje u 'Farmi' odlučio sasvim spontano, a već prvim dolaskom na imanje priznao je da je pravi gradski dečko i da će mu većina poslova ondje biti prava nepoznanica.

Već prvog dana odabran je za slugu i prvi je put zakoračio u štalu, gdje su ih dočekale krave Ružica i Đurđa, ali i njihovi ležajevi na sijenu.

Foto: RTL

- Nikako nisam rođen da živim u štali! Ovaj miris će nas buditi ujutro, je l' da? - zabrinuto je ispitivao svoje kolege farmere pa čak koristio i parfem kako bi prikrio mirise. No unatoč strahovima, nije odustajao, već je hrabro prionuo savladavanju prepreka, a prva od njih bile su – krave.

- Svjestan sam bio gdje idem, nisam se libio nijednog posla, ali uz sav taj rad i brigu o životinjama, nisam očekivao da će mi spavaća soba biti ujedno i štala. To mi je bio pakao! Moje reakcije su bile iskrene, no to me nije pokolebalo - priča Mario.

- U početku sam imao mali strah prići kravi jer je to ipak velika i teška životinja te nikad ne znate hoće li vas slučajno udariti nogom. Ali zahvaljujući Ivanu M. kao mentoru pa i kasnije Rebecci, uspio sam se osloboditi tog straha te sam uspješno svladao tehniku mužnje - dodao je.

Foto: RTL

No turbulentnim prvim danima za njega tu nije bio kraj jer s čak 12 glasova izglasan je za prvog duelista, morao se preseliti u kućicu za izolaciju, a zatim se i s Davidom oči u oči naći u areni.

- Bio sam ugodno iznenađen da smo dobili mogućnost birati si partnere u duelu. S jedne strane to nosi olakšanje, ali s druge strane i odgovornost jer ne želite ugroziti vašeg partnera od potencijalnog ispadanja. Kroz glavu su mi prolazile samo dvije misli – prva, ne želim ispasti prvi, grist ću, borit se i pokazat svima da itekako mogu doprinijeti obitelji na 'Farmi' i steći neko novo životno iskustvo. Druga misao je ta da ne želim da Haris ispadne zbog mene - prisjeća se Mario koji je u napetom srazu odnio pobjedu i spasio ih od ispadanja.

Foto: RTL

Mario ističe kako je imao osjećaj da od prvog dana nema veliku podršku ostalih kandidata na imanju, a mnogi su ga svojim izjavama izravno podcjenjivali, čak proglasili i jednom od slabijih karika. Odvojenost sluga od ostatka obitelji kumovala je tomu da se prvi zaključci o njemu, kaže, donesu na temelju tračeva. Njegova pobjeda u areni mnoge je prilično šokirala jer nisu očekivali da će toliko gristi.

- Ne zamjeram im, svi će imati priliku pobliže me upoznati. Ta pobjeda mi je itekako dala dodatno samopouzdanje! Sad sam spreman zagristi još jače i pokazati farmerima, a i gledateljima da ipak posjedujem određene kvalitete koje me izdvajaju od drugih farmera, to su najprije upornost i ambicija. Volim biti podcijenjen jer to mi daje motivaciju da im dokažem upravo suprotno - zaključuje samouvjereno.