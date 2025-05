ANKETA Što mislite o Patriku iz Farme? On za sebe kaže: 'Sam sebi sam pravi životni uzor!'

Novi show 'Farma' na RTL-u je krenuo ovaj tjedan, a među šarolikim kandidatima koji su se predstavili gledateljima o jednom se ipak najviše komentira. Patrik Vidaković podijelio je javnost, neki ga kritiziraju, neki bodre i cijene njegovu direktnost, no jedno je sigurno – o najmlađem farmeru sezone baš svatko ima svoje mišljenje!

- Moj životni moto je: Za dobrim konjem se prašina diže, a za lošim još i više - ističe ovaj 19-godišnjak.

Foto: rtl

Njegova brutalna iskrenost na vidjelo je izašla već u prvoj epizodi. Nakon što je doznao da će biti jedan od petero sluga koji će živjeti u štali, optužio je ostale da već prvi dan stvaraju klanove, a odbijao je i pokazati poslušnost odabranom vođi Kikiju.

Njegovo nepoštivanje autoriteta, ali i ponašanje nije se baš svidjelo ostalima pa su ga poslali u duel sluga, no Patrik je odnio pobjedu te osvojio imunitet i ponovno, prvenstveno sam sebi, dokazao da ima što pokazati i da ga tuđa mišljenja ne zanimaju. Štoviše, odbio je čestitke ostalih kandidata, čak ih prozvao i za dvoličnost.

- Ponovno su pokazali tko su i što su! Osjećam se fantastično! Trn sam im u oku svima. Sad bih najradije pukao od sreće što sam ih pobijedio, što sam im vidio ta lica kisela i što sam dokazao da je original jedan, a kopija stotinu. Ne mogu mi ništa, osjećam se kao da lebdim! - poručio je Patrik nakon pobjede.

Inače, ovaj osebujni 19-godišnjak iz Zagreba po struci je automehaničar te još uvijek smišlja planove što dalje u životu. Za sebe kaže da je showman i rođen za televizijske kamere.

Foto: rtl

- Smatram da mi ovakav show može pomoći povećati broj obožavatelja i unaprijediti svoj brend. Ističem se karizmom, spontanošću i talentom, što me čini jedinstvenim među kandidatima. Veliku podršku imam od obitelji i prijatelja, ali sebi sam najveća podrška. Bavim se društvenim mrežama, glazbom i svime što je trenutno u trendu - otkriva.

Patrik priznaje kako zna da je prilično temperamentan i na ljude često ostavi negativan prvi dojam. Ima veliki ego, no za stvari koje su mu važne i kojima teži u životu to je bitno, smatra.

Foto: rtl

- Ne mogu se svakome svidjeti, niti se meni može svatko svidjeti, niti sam došao da se svakome svidim. Jednostavno, takav sam kakav sam - poručuje, no ipak najavljuje:

- Morat ću malo taj svoj temperament smiriti, jer mene tako okrene na brzinu, onda sam nervozan, onda malo poludim. Probat ću to smiriti što više mogu jer nema potrebe da ostavljam loš dojam na druge ako jednostavno ne vidim sad baš specijalno da to treba. Drago mi je što se priča o meni, što sam uočen... To mi je bio i cilj i bit će mi do kraja. Sam sam sebi životni uzor i kad bi mi netko bio uzor da ja nisam ja, bio bih ja sam sebi. Baš sam skroman, ali to ih i nervira - zaključuje uz osmijeh.

A kakav to još show priprema Patrik, pokazat će nove epizode 'Farme', od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Emisija je dostupna i na platformi Voyo.