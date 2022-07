Grammyjevac Daniel Vuletić s 4 asa svira u obradi 'Milene'

Prva svjetska zvijezda koju sam upoznao bio je Eros Ramazzotti. Kod sebe doma, na svom igralištu, često je organizirao nogometne utakmice s prijateljima, rekao nam je Daniel Vuletić (51). Upravo za suradnju s Erosom dobio je svoj peti Grammy. Prva četiri osvojio je suradnjom s Laurom Pausini. Jedini je Hrvat koji se može pohvaliti takvim nagradama, no pak kaže kako ispred pet Grammyja ipak stavlja kvalitetu svakodnevnog života.

- Ona je važnija od bilo čega - kaže Vuletić. U svijet je otišao sa samo 22 godine. Na počecima je svirao po klubovima, improvizirao, jer nije ni znao puno pjesama. Učio je usput, krenuo je s pjesmom, publika bi zapjevala, pa je Danijel njih pratio i pamtio. Dogurao je talijanske glazbene A lige, druženja s nogometašima Milana. S njima je slavio sve velike pobjede. Kad je svojedobno otišao u Ameriku, nastavili su, šali se, živjeti bez problema unatoč traumi njegovog odlaska.



- Šalu na stranu, onaj koji mi najviše nedostaje je Pippo i neka mu je sve najbolje i kao treneru. Da ne govorimo o Maldiniju koji je nama, navijačima Milana, i ove godine dao veliku sreću. Nije slučajno tim Milana s tim igračima ovih godina sve pobjeđivao. Od Ancelottija, pa do zadnjeg igrača, to su veliki ljudi,fizički, taktički i intelektualno. Danas vidim ove nove po Italiji koji razmišljaju samo o tetovažama, frizurama i diskotekama. Maldini, Ancelotti, Inzaghi, Ambrosini, kad ih vidiš, zaustave se da te pitaju kako

si. Ovi novi redom misle da su Messi, a ne znaš im ni ime - priča Danijel. Doma još uvijek čuva loptu koju mu je darovao Massimo Ambrosini. S njom su 2007. Milan i Liverpool igrali finale Lige prvaka u Ateni.

- Njegov dres i lopta s kojom smo dobili Champions League... sve je tu, ali negdje po kutijama na žalost, koje od selidbe još nisam ni otvorio - priča.

Trenutno živi na Sardiniji gdje je kupio kuću. Počeo je dolaziti prije 20 godina, sa svojim tekstopiscem. Na Sardiniji su svake godine završavali neku pjesmu. Godinu za godinom je dolazio na desetak dana, na Sardiniji je našao društvo, mir.

- Dugo već Sardinija nije više samo odmor nego baš provodim tamo najviše vremena. Volim voziti, naći se s društvom. To je veliki otok, i volim kružiti po njemu, stalno otkrivati nova mjesta. I nisu to samo plaže, puno toga ima ovdje - govori.



Prethodnih godina je, dok nije skladao, najradije zaigrao nogomet s prijateljima. Danas kaže kako se boji da se ne slomi.

- To je prošlost. Da zaigram, samo bih dao posla Hitnoj pomoći - smije se. Slobodno vrijeme provodi na plaži ili putovanjima. Voli posjetiti prijatelje, s njima dobro pojesti i popiti. Prije nekoliko godina na tim svojim putovanjima u New Yorku je upoznao velikog talijanskog gitaristu Fabrizija Sottija. Često se druži s njim i njegovom obitelji, suprugom Sarom i njihovom kćerkicom Talijom.

Ne prati hrvatsku scenu, ali ističe da ne prati ni ostalo.

- U principu ne pratim nikakvu scenu, nemam Spotify, nemam ni radio doma. Ponekad upalim u autu, ali i to jako rijetko. Draže mi je otvoriti prozore automobila i slušati prirodu - kaže.



Odrastanje u Zagrebu pamti po igranju nogometa u NK Zagrebu, školskim noćnim morama i divnoj obitelji. Još od djetinjstva imao je dva velika prijatelja u našem muzičkom svijetu, Vladu Kalembera i pokojnog Rajka Dujmića, koji ga je zvao "milo dijete".

- Vladu sam upoznao jer se moja sestra družila s njim i tom ekipom. Jako brzo smo postali nerazdvojni. Malo smo se izgubili kad sam se ja preselio u Italiju, ali i danas svako malo dođem k njemu doma, na bureke, kave, ćevape i anegdote - priča Vuletić.

Veliki je fan Srebrnih krila. Kad dolazi u Hrvatsku, prvo pita Kalembera "Jel' imate neki koncert?". Nije mu, priča, toliko do same svirke, koliko do putovanja s njima u kombiju gdje ih Slavko Pintarić Pišta razvaljuje s njegovim pričama. Nakon svakog koncerta obvezno je, govori, stati na kavu na benzinskoj pumpi na autoputu, bez toga kao da nije bilo ni koncerta. Svih godina druženja ni jednom nije zasvirao sa Srebrnim krilima, a priliku je ipak sad dočekao.

- Sviram klavir na njihovoj obradi "Milene", a s Vladom pjeva još jedan moj veliki prijatelj, Rade Šerbedžija. Gitaru svira treći veliki prijatelj i glazbenik, Nikša Bratoš. Bila je to jedinstvena prilika da se opet svi skupimo.

Po objavi albuma 4asa planira se i turneja na kojoj će biti većina glazbenika koji rade na albumu. I Vuletić će radi nje potegnuti iz Italije.

- Sigurno moram, barem na jedan koncert. Snimanje u studiju je većini glazbenika bio samo razlog da se kasnije sretnu i budu zajedno, druže se međusobno i s publikom. Čim mi jave datume koncerta, eto mene - nestrpljiv je.

