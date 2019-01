Grašo dobio kipić za hit godine: 'Publika mi je najveća nagrada'

Konkurencija je bila jaka, no publika je rekla svoje i tijekom cijele 2018. godine svaki je mjesec svojim glasovima odabrala mjesečni hit, a sada je donijeta i konačna odluka te je Petar Grašo (42) okrunjen Cesaricom - titulom glazbenog hita godine za pjesmu 'Ako te pitaju'. Nagradu mu je uručila prva pobjednica Cesarice, Nina Barić (46).

- Uvijek mi je parametar za uspjeh bila publika jer kad prođeš kod ljudi onda znaš da to što radiš ima smisla. Ja sam od 1996. godine , kada sam počeo pjevat i svirati, u startu ostvario taj ljubavni odnos sa mojom publikom i to traje evo već dvadeset godina. Pa čak i tih šest godina kad nisam održao koncerte i imao pauze to me nije udaljilo od publike nego smo se još više zbližili - rekao nam je Grašo.

Osim što je dobio nagradu za hit travnja, ali i godine, njegova pjesma proglašena je i internetskim te radijskim hitom, tako je kući otišao s ukupno četiri titule. Dodao je da će se i dalje truditi ne dosaditi ljudima i uljepšavati im život, kako kaže, onim što najbolje zna, a to je pjevanje.

- Trudim se biti ugodan izvođač ljudima - objasnio je Grašo kojem je želja da pjesma 'Ako te pitaju' ne ostane uvijek njegova najbolja pjesma jer se nada da će biti još izvedba jednako uspješnih kao ova.

- No, ovog trenutka pjesma je jako obilježila moj život, ali ne samo to, ono što je čarobno i divno je da ja svaki dan dobivam stotine, ali doista stotine videozapisa male djece kako pjevaju tu pjesmu i onda kad vidiš da je ta čarolija pjesme ne samo spojila moje vršnjake nego i one puno mlađe, to je za mene najveća moguća nagrada - kaže pjevač.

Novu pjesmu 'Voli me' objavit će uskoro, a nada se da će ju publika lijepo prihvatiti. Za svoje spotove uvijek radije bira jednostavnost nego golotinju.

- Jednostavni ljudi, koji ne viđamo svaki dan u medijima, ljudi koji ne rade samo zlo i nisu korumpirani, ti mali ljudi pišu najljepše priče i to je nešto što ja volim prikazati, a to je da postoji jedna druga strana zemlje, a to je strana u kojoj ljudi nemaju puno, a ipak žive, vole se i raduju - objasnio je najnagrađivaniji pjevač na dodjeli.

Osim Graše, predstavila su se i najbolja izdanja tamburaškog i klapskog žanra te se preostale nominirane pjesama koje su zaslužile Cesaricu za hit određenog mjeseca na završnoj svečanosti koja se održala u najvećem studiju Hrvatske radiotelevizije 'Anton Marti'.

Za siječanjski hit s pjesmom 'Da si tu' proglašen je Ivan Zak (39) kojem su nagrade publike najdraže.

- Iako ne razmišljam o nagradama jer mislim da matematičko pravljenje pjesama ne igra, najljepše mi je kad publika odluči, neka me ona iznenadi kao što me s ovom nagradom. Kad glazbu radiš iz srca, to publika prepozna, nekad manje ali nekad više, no dobra pjesma može ispaštati zbog raznih događaja, ali kada se sve poklopi i pjesma i vrijeme, onda sve ide u visine, pjesma se diže i postaje hit - objasnio je pjevač.

Pjesmu 'Da si tu' smatra svojom potvrdom glazbenog zaokreta koju je publika, kako kaže, dobro primila.

- Prije sedam godina napravio sam album 'Bolja od najbolje' gdje sam napravio zaokrenut u pop glazbene vode i ova pjesma to potvrđuje, a publika to voli - kaže Zak koji želi da ga publika vidi na velikim pozornicama jer smatra kako to ona zaslužuje.

- Trud i rad se uvijek ispale - smatra pjevač.

Dvostrukom Cesaricom nagrađen je i Željko Bebek (73) za hit u veljači 'Ono nešto naše', te mjesec kasnije, u ožujku, nagradu za pjesmu 'Ono nešto naše' koju je snimio s pokojnim Oliverom Dragojevićem.

- Bilo je sjajno pjevati s Oliverom u studiju ali ne samo pjevat, nego se i družit , bio je zabavan. Drago mi je da je Oliver pristao na pjesmu, sjećat ću ga se zauvijek - rekao je Bebek te dodao:

- Mislim da sam otpjevavši ovaj duet, po posljednji put pjevao s nekim zajedno, u buduće pjevam sam - objasnio je pjevač kojem je posebni užitak biti proglašen dva mjeseca za redom s, kako kaže, tako divnim pjesmama.

- Do tuda me doveo poseban i naporan rad - rekao je Željko. S velikim trudom do dvije nagrade došla je i Franka Batelić (26).

Pjevačičine pjesma 'S tobom' prvo je proglašena za hit u svibnju, a zatim je pjesma 'Kao ti i ja' proglašena najboljom u listopadu.

- Moje emocije se ne mogu opisati. Kad se vratiš nakon četiri godine i publika tako dobro prihvati tvoje pjesme to je velika stvar za mene - rekla nam je Franka. Dodala je kao je 2018. bila njena godina, kako kaže, u svakom pogledu, a najveću podršku ima od obitelji i supruga Vedrana Ćorluke (32).

- Ponosan je na mene - kaže Franka kroz smijeh. Svojim radom zadovoljna je i Jelena Žnidarić (24) poznatija kao Zsa Zsa, koja je s pjesmom 'Pruži mi ruku' osvojila srca publike tijekom lipnja.

- Volim skupljat ovakve kipiće ne iz egoističnog razloga nego da kad nemam dovoljno samopouzdanja da ipak ima razloga shvatiti zašto sam tu na sceni i stvarno je poseban osjećaj primiti ovakvu nagradu - rekla nam je Zsa Zsa.

Priznala nam je i kako ju uvijek uhvati trema kad ju stariji kolege slušaju, onda postanem ona mala Jelena iz Puščina - kroz smijeh izjavila je pjevačica koja je imala predosjećaj da će Grašo pobjediti.

Za hit srpnja s pjesmom 'Nama se nikuda ne žuri' zaslužni su Massimo (57) i Vatra. U kolovozu publika je najviše slušala Miu Dimšić (26) i 'Do posljednjeg retka'. Rujan je pak Zaprešić Boyse s 'Igraj moja Hrvatska'. U studenom se najviše slušalo Domenicu (26) i Damira Kedžu (31) s 'Mi protiv nas', te za kraj godine najviše se vrtjela pjesma Opće Opasnosti 'Da je Bog dao'.

Klapski hit 2018. godine je 'Šta mi ljube oćeš kazat' od klape Rišpet, a tamburaški hit je pjesma 'Odlazim'.