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DJEČJA ISKRENOST

Grašo otkrio što je njegova kći odbrusila Zdravku Čoliću

Piše 24sata,
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Grašo otkrio što je njegova kći odbrusila Zdravku Čoliću
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Foto: Pixsell//
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Popularni pjevač objasnio je kako njegova kći Alba odrasta okružena poznatim licima

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Molim te, prestani pjevati, gledam crtani film!, poručila je Alba (3) Zdravku Čoliću kad je zapjevao tijekom druženja u domu Petra Graše i Hane Huljić Grašo. Njezina iskrena reakcija nasmijala je okupljeno društvo, a Grašo je priznao da ga je iznenadila kćerina odvažnost.

- A ja kažem Zdravku, kojeg sam obožavao s četiri godine, bio mi je Bog... Da si meni pjevao kući s četiri godine, ja bih umro od sreće, a vidiš ovo malo derle te tjera van. Slatka u svakom slučaju - ispričao je Grašo kroz smijeh na jednoj crnogorskoj televiziji.

Biografija: Petar Grašo
Biografija: Petar Grašo

Otkrio je da njegova kći odrasta okružena poznatim glazbenicima pa još ne razumije zašto ih drugi ljudi doživljavaju drukčije.

- Ona misli da je normalno da su svi koji nam dođu u kuću poznati. Jelena Rozga dođe, Nina Badrić je bila... Njoj je sve to... potpuno, ono.... Ona ne razumije da ljudi koji su tu, na televiziji,  da je to... njoj je to normalno - rekao je pjevač.

Splitski glazbenik, koji je u braku s Hanom Huljić Grašo od veljače 2022., rijetko govori o obitelji, no ovom je prilikom otkrio i dio njihove odgojne filozofije. Naglasio je kako kćer neće tjerati ni na što, nego će joj on i supruga biti podrška u onome što sama odabere.

- Mi ćemo biti vjetar u jedro, a jedro će ona morati dizati sama, spuštati sama i voziti taj brod. Mislim da to jedino tako može preživjeti - zaključio je pjevač.

Osim Albe, s Hanom ima sina Tonija (1).

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

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