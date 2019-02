Grdović slavi 40 godina rada, a sav prihod donira potrebitima

Zadarski pjevač Mladen Grdović (60) priprema se za veliki koncert kojim će proslaviti 40 godina karijere, a nastupit će 15. veljače u sportskoj dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Grdović je na istom mjestu proslavio i 35 godina karijere, a Mladen je ovom prilikom odlučio da će sredstva od prodaje ulaznica donirati onima kojima pomoć treba – pjevat će za djecu s posebnim potrebama, stare i nemoćne te napuštene pse u zadarskom azilu, prenosi portal Kalelargainfo.hr.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ova gesta nije iznenadila njegove sugrađane, s obzirom na to da se Grdović često priključivao raznim humanitarnim akcijama, a većina njih ostavila mu je pohvale i komentare podrške.

- Ljudi ga blate i ogovaraju, ali to je naš Mladen! - zaključak je njegovih sugrađana, koji pozivaju i druge da slijede Grdovićev primjer.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najdraži pjevač hrvatske nogometne reprezentacije već dugo se priprema za ovaj nastup, a Zadar s nestrpljenjem očekuje njegov nastup.

Foto: Dino Stanin/PixSell

- Ma to sam trebao napraviti još prošle godine u listopadu, ali morate shvatiti da to nije jednostavno. Želim svojoj publici prirediti pravi spektakl, a nisam imao vremena napraviti to sve kako spada. Zbog toga jer sam bio u Rusiji i nakon toga pjevao na brojnim dočecima Vatrenih, nismo se mogli organizirati - objasnio je Mladen, koji će u Višnjiku obilježiti lijepi jubilej.