Uz mlade cure Grdović planira proslaviti 40 godina karijere...

Najdraži pjevač hrvatske nogometne reprezentacije, Mladen Grdović (60), uoči Valentinova u Zadru sprema koncert kojim slavi 40 godina glazbene karijere.

- Ma to sam trebao napraviti još prošle godine u listopadu, ali morate shvatiti da to nije jednostavno. Želim svojoj publici prirediti pravi spektakl, a nisam imao vremena napraviti to sve kako spada. Zbog toga jer sam bio u Rusiji i nakon toga pjevao na brojnim dočecima Vatrenih, nismo se mogli organizirati - objasnio je Grdi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U zadarskoj Dvorani 'Krešimira Ćosića' na Višnjiku, kaže, 16. veljače pjevat će svoje najpoznatije hitove i rasplesati publiku. Iako nije još sve spremno, već je izdvojio koga će pozvati kao gosta na koncertu.

- Sa svima sam na glazbenoj sceni u dobrim odnosima. Ipak, odlučio sam pozvati mlađe izvođače da nastupaju. Publika je za njih već čula, naravno, ali smatram da ih se treba malo pogurati jer je u Hrvatskoj teško biti pjevač. Bit će ih barem pet i ne smijem vam otkriti sve. Između ostalih, pozvao sam Miju Dimšić i Ivanu Kovač - pojasnio je.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Njegovi obožavatelji već su rezervirali datum za, kako ističu, najluđi tulum u gradu taj dan.

- Dugo smo čekali da Grdović napravi veliki koncert u rodnom kraju. Tu noć Zadar će gorjeti. Priredit će nam spektakl, a mi mu nećemo ostati dužni, nego ćemo uzvratiti istom ljubavlju - bio je samo jedan od komentara.

Osim što se priprema za koncert, Grdi radi i na novoj pjesmi. Naime, za blagdane, kad je Mišo Kovač išao na svoj koncert, a Mladen na svoj, našli su se na istoj benzinskoj stanici. Prvo su pale čestitke za blagdane, onda je pala i fotka, da bi na kraju pao i veliki plan - snimamo duet.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Mišo se uopće nije dvoumio, nego je odmah rekao da može. I još je istaknuo da kako i ne bi zapjevao sa mnom kad sam po listi pjevača odmah nakon njega. Prava je legenda - prepričao nam je Grdi slučajni susret.

Vijest o budućoj suradnji dvije najveće živuće legende dalmatinske pjesme oduševila je brojne obožavatelje ovog dvojca. Iako nisu dogovorili datum snimanja pjesme, ona je, kako kaže Mladen, već napisana.

- Nećemo ništa požurivati, pustit ćemo da prođe nekoliko mjeseci pa ćemo se naći u studiju. Nije nam to problem, lako ćemo - rekao nam je.