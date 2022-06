Organizatori bijesni, drama na Grdovićevom koncertu: 'Nosi se i ti i tvoji instrumenti, aj ća'

Pjevač Mladen Grdović (63) sinoć je nastupao na Festivalu vatrometa na Bundeku kraj Save, kad je zbog tehničkih problema nastao problem između organizatora. Grdović je nedavno pao s pozornice tijekom nastupa, a publici nije strano vidjeti ga u alkoholiziranom izdanju. Mladen je bio trijezan i pjevao, kad je nestalo struje što je razbjesnilo organizatore, ispričao nam je čitatelj.

- Mikrofon se stalno gasio, štekao i slično. Organizatori su se prepirali oko toga i onda je do njih došao Grdović pokušao smiriti situaciju. Oni su mu počeli vikati 'cigane nosi svoje instrumente i odi ća', a on im je na to rekao da nije krpa da se tako ponašaju prema njemu - rekao je čitatelj.

Incident je trajao 15-ak minuta, nakon čega je Grdović otpjevao još jednu pjesmu vidno uznemiren i nakon toga završio nastup.

Nakon prošlog incidenta pada na pozornici Grdović se oglasio, no ovoga puta nije odgovorio na naš poziv.

- Ja uvijek kažem, onaj tko nije naviknuo na takve stvari, ne treba se niti baviti takvim sportom. Možemo to tako reći, svi smo u istom košu. Tako da je to meni već ofucano. Ne postojim samo ja u ovoj državi, ja sam profesionalac koji pjeva, napisao sam četiristo pjesama - rekao je tada.

