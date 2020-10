Grdoviću cvjeta ljubav: 'Žena je tražila razvod, ali to je iza nas'

Osim razočaranja što mu je pandemija korona virusa pomrsila planove, u njegovom životu ima i svjetla točka. Mladen je ponovno u dobrim odnosima sa suprugom Brankicom

<p>Zadarski pjevač <strong>Mladen Grdović </strong>(62) vraća se nastupima nakon nekoliko mjeseci karantene. U 40 godina karijere ovo je ljeto ostao kod kuće umjesto na turneji. Sada je počeo pripremati i nove pjesme. No pandemija korona virusa koja je zaustavila svijet nije ga spriječila da bude aktivan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Estrada je na koljenima, nema gaža</strong></p><p>- Okrenuo sam se sportu, izbacio bevandu i smršavio sedam kilograma. Prilagodio sam se obitelji i provodio vrijeme s ljudima koje nisam dugo vidio. Nikad se više nisam kupao, išao sam na ribe s rođakom Šimom - ispričao je Mladen za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/mladen-grdovic-brankica-i-ja-smo-super-bez-svade-nema-velike-ljubavi-1435584" target="_blank">Večernji list</a>.</p><p>No govori kako je Krizni stožer zapustio umjetnike.</p><p>- Meni je propala turneja sa Željkom Bebekom u Kanadi, sad smo to ponovno odgodili za Uskrs iduće godine. Nitko nije vratio ulaznice, svi žele i dalje da dođemo - rekao je pjevač, koji je na proteklim izborima bio kandidat na listi HGSS-a Željka Keruma. </p><p>- Kerum i ja prijatelji smo više od 30 godina. Iskreno, više sam mu htio pjevati u kampanji, a na listi sam se našao slučajno. O politici nemam pojma niti me interesira, iako sam političarima više puta pjevao. Mene prije svega zanima da se hrvatski narod oporavi, a mislim da će oporavak biti malo dulji. Malo sam skeptičan prema svemu tome, puno je tu igara svjetskih moćnika koji žele pojačati svoj budžet, a mali ljudi će propasti - ispričao je Grdović i dodao kako se ne boji korona virusa.</p><p>Za razliku od kolega koji su se u koroni počeli baviti drugim poslovima, misli baviti samo glazbom.</p><p>- Ja sam cijeli život u glazbi i sportu, ne znam ništa drugo. Kuhanjem se ne bavim, ne znam ni juhu skuhati ni ispeći jaje. Neki koji su konobari mogu se vratiti svom poslu, a ja samo znam svirati i skladati. Kada se sve otvori, ponovno ću napraviti humanitarni koncert i nastaviti pjevati. Kod nas nema mirovine, dok ide, ide - rekao je Grdović.</p><p>Osim razočaranja što mu je pandemija korona virusa pomrsila planove, u njegovom životu ima i svjetla točka. Mladen je ponovno u dobrim odnosima sa suprugom<strong> Brankicom</strong>. Prije dvije godine šuškalo se kako se razvode.</p><p>- Ma ne razvodimo se, ona je podnijela zahtjev još prije tri godine i to je iza nas. Mi smo super, bez svađe nema ni velike ljubavi. Evo prije neki dan išli smo vidjeti moju tetu koja ima 97 godina. Brankica je često kod svojih budući da su joj mama i tata bolesni pa se brine o njima. Nije nikome lako, ljudi imaju sve manje novca - ispričao je pjevač.<br/> <br/> </p>