Grše: 'Otac zapisuje u teku broj pregleda s YouTubea. 'Mamma Mia' bit će antologijska pjesma'

U meni je taj borbeni duh i, dok ne budem prvi, neću stati, govori nam triljski reper Grgo Šipek (28), poznatiji kao Grše, nakon što je njegova pjesma 'Mamma Mia' tjednima bila na vrhu hrvatske Billboardove ljestvice.

- Znao sam da će proći dobro, ali ovoliko dobro… Pjesma nije napravljena namjenski da bude najpopularnija u Hrvatskoj i da ovako eksplodira. Tako da je cijelom timu predrago i lijepo je proživljavati ovakve trenutke.

'To će biti antologijska pjesma...'

Grše na digitalnim platformama ima milijunsku slušanost, a fan baza sa svakim novim singlom postaje sve veća. Ranije je govorio da njegove pjesme nisu za široku publiku, ali brojke danas govore drugo.

- Prošlo je dosta vremena od mojih prvih pjesama i moja glazba je tijekom godina evoluirala. I ja sam sazrio kao osoba, tako da je put do najšire publike tekao prirodno - govori nam reper kojemu je upravo 'Mamma Mia' pomogla da se dodatno približi slušateljima.

- Ta stvar će za 10-15 godina biti antologijska. Otvorila je dosta vrata. Najteži je bio početak, dok ljudi ne upoznaju ovaj žanr, ali mislim da će sada, nakon svih brojki i uspjeha biti lakše otvarati još vrata.

Ponekad ga kritiziraju zbog tekstova

Starije generacije ga znaju kritizirati zbog kontroverznih tekstova koje piše, a on je za cilj imao da kroz svoje pjesme pozitivno utječe na društvo.

- Sve što sam govorio je bilo iz nekog drugog vremena i dosta toga se promijenilo. Malo sam razočaran u cijelu priču jer ne znam koliko utjecaja mogu imati. To opet vuče na paralelu kako ja imam loš utjecaj na mlade, a vuče paralelu i na to kako sam u početku htio baš suprotno, napraviti nešto pozitivno pa se opet ništa nije dogodilo. Tako da pada u vodu i to da loše utječem na mlade. Mislim da glazba nema toliki utjecaj koliko ljudi misle. Ne znam… Vjerojatno ću u budućnosti biti zreliji pa drugačije gledati na to sve - govori nam Grše.

Kaže nam da je od kolega s estrade znalo biti ljubomornih pogleda i ne baš lijepih riječi na račun njegovog rada.

- Bilo je u početku od starijih generacija izvođača malo negativnih komentara, ali se ne obazirem se na to. Imam svoj đir, a ti komentari mi ništa neće donijeti niti oduzeti - priznaje Grše.

Popularnost sa sobom donosi i neke lažne prijatelje koji za cilj imaju iskoristiti čovjeka, a s takvim ljudima se susreo i sam reper.

- Od prijatelja koji su sa mnom od malih nogu, nikada nije bilo takvih situacija. To se uglavnom događalo s ljudima koji su mi se kasnije priključili u životu ili od trenutka kada me krenulo u glazbi. Po meni se to trebalo dogoditi jer me naučilo kako se trebam nositi s time i ponašati u budućnosti.

'Nucci i Voyage imaju lakši put...'

I dok mu je u Hrvatskoj izazov probijati se sa svojom glazbom, njegove kolege u Srbiji i Bosni i Hercegovini, poput Nuccija i Voyagea, ne nailaze na takve probleme.

- Oni imaju taj prepoznatljivi melos koji se miksa s trapom i repom i koji prolazi na Balkanu. Kod nas je puno drugačije, jer taj melos u Hrvatskoj ne možemo isfurati. Nekako nam nije autentično i ne bi nam pristajalo. Ali mislim da je, recimo, ‘Mamma Mia’ smjer kojim trebam ići dalje - objašnjava nam Grše, a uskoro će se predstaviti i publici diljem Balkana kroz suradnje koje priprema s regionalnim izvođačima.

Gotovo da nema izlaska u klub ili partyja na kojem se ne pusti barem jedan njegov hit, a među mladima je trenutno jedna od najvećih zvijezda.

- Mislim da im se najviše svidjelo to što moja glazba odudara od one klasične hrvatske, koja je po meni zapela u nekom prošlom vremenu. Mladi jednostavno traže alternativu koju pronalaze u nama mlađim izvođačima. Mogu se poistovjetiti, jer ostali žanrovi uvijek imaju istu tematiku. Uvijek je to neka ljubav, sve isto zvuči, u nekakvim kalupima - iskreno će Grše.

O autobiografskoj pjesmi...

Pjesma s kojom se publika možda najviše poistovjetila je 'Suza'. Upravo je ona Gršina 'lična karta'.

- Dugo godina prije nastanka te pjesme, ja sam razmišljao o njoj i oduvijek sam htio napraviti autobiografsku pjesmu koja će biti iskrena od početka do kraja. Dosta se toga nakupilo u meni. Sjećam se trenutka kada sam je napisao. Bio sam na Skalicama u stanu i izašla je iz mene u roku od sat vremena. Nekakvih 100 stihova je izašlo baš zato što se toliko toga nakupilo u meni.

U Njemačkoj pronašao mir

Iako je cijelo djetinjstvo proveo u sportu, trenirao nogomet, u pubertetu je 'zaronio' u probleme. S 21 godinom otišao je u Njemačku, što mu se danas, kaže, ispostavilo kao prava odluka u tom trenutku.

- Mislim da svatko treba malo otići od doma. Svi smo refleksija naših roditelja, okruženja u kojem smo odrasli… Treba otići i upoznati sam sebe da bi stvorio svoju percepciju. Kada sam otišao mogao sam se puno više posvetiti svom poslu, nego doma. Jednostavno, kada odeš dobiješ nekakav mir i promijeniš pogled na svijet - rekao je Grše koji je u Njemačkoj bio član grupe 6wild.

- Teško je bilo i meni i obitelji, ali je taj odlazak bio potreban u tom trenutku. Sazrio sam dosta kao osoba. I tek kada sam otišao, onda sam shvatio i što je obitelj i što je srž obitelji, tako da je to svima dobro došlo.

'Tata sve prati, a supruga je inspiracija'

Kaže kako je obitelj uvijek bila uz njega i njihova podrška je neizostavna.

- Stari navečer pogleda koliko neka pjesma, recimo ‘Badr hari’, ima pregleda pa upiše u teku i onda ujutro kad se probudi prati promjenu situacije. Stvarno su svi velika podrška, i mater i otac i brat.

Ogromna podrška je i supruga Rafaela za koju se oženio na ljeto 2022. godine i koja mu je pomogla u brojim životnim trenucima.

- Supruga je i inspiracija i podrška. Bez nje ništa ne bi bilo. Ona mi je bila potrebna da stanem na balun nakon što sam bio živ i divlji - priznaje Grše i dodaje da supruga nije ni malo ljubomorna na njegove mnogobrojne obožavateljice.

- Povjerenje mi je u odnosima najbitnija stvar. Ja sam inače u vezi taj koji je malo ljubomorniji i sreća što sam u ovoj priči ja taj lik. Ona zaista po prirodi nije ljubomorna, a ja ne znam kako bi se nosio da je obrnuta situacija.

Slobodno vrijeme provodi sa sinom

S Rafaelom je krajem 2022. dobio sina Frana s kojim najradije provodi svoje slobodno vrijeme.

- Godina kada je Fran došao je stvarno bila kaotična. Desio se hit, mnoštvo koncerata… Tako da nisam ni stizao puno biti doma. Ali kad jesam, želim se njemu maksimalno posvetiti, igrati se s njim – govori nam triljski reper, a evo što malenog Frana trenutno najviše zanima:

- Utičnice. Upoznaje svijet oko sebe. I nogomet, stvarno mu ništa ne forsiram, ali čim sam mu upalio nogomet na televiziji cijeli je u tome. Stalno nabija balun po kući - kaže nam mladi tata.

Uz obitelj, prijatelje i vjeru, ono što ga najviše gura naprijed je sportski duh.

- Sve to igra ogromnu ulogu, ali najviše sportski duh. U meni je taj borbeni duh i dok ne budem prvi neću stati. To me najviše vuče prema naprijed.

Prisjetio se prvog nastupa

Puno toga se promijenilo od njegovog prvog nastupa prije 10 godina na S.A.R.S. festivalu u Sinju, kada je nastupio sa svojom tadašnjom grupom III. čin.

- Sjećam se trenutka kada sam išao na binu, noge su mi se oduzele, ali čim sam se popeo to je bio jedan od najljepših trenutaka. Odmah sam znao da je to moja komfor zona - prisjetio se Grše, a govori da trema bude prisutna i danas.

- Dosta manje, ali recimo za doček na Rivi u Splitu mi je bila ogromna. Kada sam vidio tu masu ljudi, noge su mi se odsjekle. Tako veliki koncerti i dalje izazivaju uzbuđenje.

Najavljuje svoj najveći koncert i novi album

Uzbuđenje mu izaziva i nadolazeći koncert u Domu sportova 10. veljače, a koji je zbog velikog interesa bio prebačen iz Tvornice kulture.

- Još se ne stignem stresirati u vezi toga jer sam u ogromnim obavezama. Mislim što se bude približavalo da će rasti uzbuđenje i trema. Ali definitivno će biti spektakl jer će mi to biti najveći solo koncert - kaže i dodaje da mu je želja, i da radi na tome, da jednoga dana napravi koncerte u zagrebačkoj Areni i splitskim Gripama.

Naš sve uspješniji reper ne planira stati s nizanjem uspjeha, a objasnio nam je i što se dogodilo s albumom kojeg je ranije najavljivao za kraj 2023. godine.

- Trebao je izaći cijeli album, ali onda sam gledao na to kao neki staromodni koncept. Pokušavam nešto modernije napraviti, tako da će izlaziti singl po singl kroz cijelu ovu godinu i bit će popraćeni spotovima.

O slučaju 'Mamići'

Zbog jednog singla, 'Mamići', trebao je i na sud. Zoran Mamić tužio je Vojka V i njega radi stihova 'Vadi se kesica, počinje pressica / Zdravko i Zoki, stalno na koki'. Mamić je od tužbe kasnije odustao, a reperima je taj slučaj samo dodatno popularizirao pjesmu.

- To je meni bila smiješna situacija i vrhunska anegdota, pričat ću to i unucima. Nevjerojatno koliko su mediji to popratili. Zapravo, Vojko i ja smo dogovarali napraviti pjesmu i ja sam došao kod njega u studio taman kada su Mamići bili nešto aktualni. I eto, inspiracija nam se našla na dlanu - kazao nam je Grše.