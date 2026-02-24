Grše otvoreno o glasinama o odvikavanju: Ne volim se javno oglašavati, ali sada moram...

Dragi ljudi, ne volim se oglašavat' javno, ali u ovom slučaju moram. Naveliko se raširila priča da sam ja ove godine bio na odvikavanju, priča koja nema veze sa zdravim razumom, nevjerovatno do koje granice ljudska zloba može ić. Nisam bio na odvikavanju, imao sam zdravstvene probleme koje sam objavio svojoj publici i to je bio jedini razlog otkazivanja koncerata u prethodnoj godini, napisao je pjevač Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, u ponedjeljak na Instagramu.

Foto: Instagram

Grše je u lipnju otkazao sve nastupe koje je imao zakazane za sljedeća dva mjeseca. Tad je progovorio o zdravstvenim problemima koji su ga prisilili na pauzu.

- Razlog tome je što vučem mononukleozu već preko godinu dana, problemi sa štitnjačom, problemi s leđima. Jednostavno, tijelo mi mora stati - rekao je.

Dodao je kako mu odluka nije bila laka, posebno zbog publike i napornog tempa nastupa posljednjih godina.

- Meni je najteže što se nećemo vidjeti ovo ljeto, vjerujte mi, ali što je tu je, ne možemo glavom kroz zid. Sami znate koliko nastupam, koliko smo na cesti, pogotovo zadnje dvije sezone, i to je uzelo danak - poručio je.

Miach i Grše održali koncert u sklopu 200. Samoborskog fašnika | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U rujnu je nastupio na otvorenju Zeleno-digitalnog parka Papuk u Vinkovcima, a prije deset dana s Miach je pjevao na 200. Samoborskom fašniku.

