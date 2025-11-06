Obavijesti

Grše postao glumac: Na Netflix stigao hrvatski film 'Južina' u kojem jednu od uloga igra reper

Piše Zrinka Medak Radić,
Grše postao glumac: Na Netflix stigao hrvatski film 'Južina' u kojem jednu od uloga igra reper
Film, koji je već osvojio domaću publiku u kinima diljem zemlje, sada je dostupan široj međunarodnoj publici putem Netflixa. 'Južina je na Netflixu. Ujedno i moja prva uloga u igranom filmu', objavio je Grše

Jedan od najpoznatijih hrvatskih repera, popularni Grše, objavio je kako je na Netflixu izašao film u kojem on glumi. Naime, na Instagramu se pohvalio kako glumi u domaćem filmu koji je upravo stigao na Netflix.

"Južina je na Netflixu. Ujedno i moja prva uloga u igranom filmu", objavio je Grše.

Film, koji je već osvojio domaću publiku u kinima diljem zemlje, sada je dostupan široj međunarodnoj publici putem streaming servisa.

Južina je dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Ante Marina, koji potpisuje i scenarij. Radnja je smještena u oronulu četverokatnicu negdje u Splitu. Dok južina, poznati vjetar koji izaziva nervozu, umor i kaos, neumorno udara u prozore, životi stanara zgrade isprepliću se u vrtlogu nesporazuma, spletki i malih tragedija.

U tom zatvorenom mikrokozmosu nalaze se suspendirani profesor, paranoična starica, vjernica koja manipulira sinom, neuspjeli reper i nasilni bivši dečko jedne stanarke. Svaki od njih nosi vlastitu priču, a zajedno tvore sliku Splita koji se, pod teretom juga, pretvara u karikaturu samoga sebe.

Kroz film pratimo niz likova čiji se životi, pod utjecajem sparine i tjeskobe, počinju međusobno sudarati. Tu su suspendirani profesor, paranoična starica, vjernica i manipulativna majka, neuspješni reper, pa čak i nasilni bivši dečko jedne od stanarki. Svaki od njih živi svoje male drame, ali kako južina raste, tako i napetost u zgradi kulminira.

Kritičari film opisuju kao šarmantan, duhovit i često urnebesan, s prepoznatljivim vizualnim identitetom i jasnim autorskim pečatom. 

'Južina' se pokazala kao jedan od najoriginalnijih hrvatskih filmova godine. Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Puli, gdje je privukla pažnju kao jedno od najzrelijih debitantskih ostvarenja godine. U kinima se počela prikazivati u srpnju 2025., a ubrzo je postala pravi hit, s preko 10 tisuća gledatelja u samo nekoliko tjedana.

