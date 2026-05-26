Gršina supruga Rafaela: 'Ostao je isti, ponosna sam na njega'

Popularni glazbenik Grše ovih je dana u Splitu otvorio studio i svoju izdavačku kuću. Za IN magazin je rekao kako je htio mladima dati priliku i mjesto gdje mogu raditi. 'Imam empatiju prema baš mladim izvođačima i drugim izvođačima što dolaze iz nekih težih malo okolnosti i svega i financijski nemaju pozadinu nikakvu. I da im damo priliku tu za raditi i razvijati se', poručio je.

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, na velikom otvorenju je bila i njegova supruga Rafaela.

- Nekako vidim da je to njegov san otkako smo se upoznali i htjela sam mu pomoći. Ostvario je dječački san i jako sam ponosna na njega. Ostao je isti. Brižan je. Tata je. Tu je. Misli kako će sve to izgledati kad djeca narastu - rekla je.

Grše je istaknuo kako je upravo obitelj njegov najveći oslonac.

Foto: Zvonimir Barisin

- Supruga je lavica, ona sve to 'hendla'. Da nije bilo nje, ne bih ja tu bio sigurno. Što se tiče mentalne podrške i svega, i kućnih poslova, i sve što je prebacila na sebe. Olakšala mi je puno jer se mogu fokusirati samo na glazbu, na ovo što volim. Ne mogu joj to nikada vratiti što je napravila za mene - rekao je.

Na pitanje hoće li jednog dana i njihova djeca u tom studiju snimati svoje pjesme, Grše je rekao da će im biti podrška što god oni izaberu.

- Fran, stariji, već pokazuje neke naznake za glazbu, ali nema forsiranja, nikako - objašnjava. Njihovo je drugo dijete, sin Gabriel, na svijet stiglo nešto prije Božića prošle godine, a par je vijest o prinovi čuvao tajnom nekoliko mjeseci.

Foto: Zvonimir Barisin

Na pitanje kako se poznati glazbenik snalazi kao otac, Rafaela je odgovorila: 'Super je, odlično se snašao. Stariji želi da ga on svaku večer uspava, priča, molitva...'