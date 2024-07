Grudi Biance Censori 'ispadale' iz bikinija: Evo što je reperova supruga odjenula za šetnju...

Reper Kanye West (47) i njegova supruga Bianca Censori (29) prošetali su ulicama Los Angelesa koja je i ovaj put pokazala gotovo sve. Par je bio na ručku, a onda su otišli u kino pogledati SF hororac ‘A Quiet Place: Day One‘. Za izlazak Bianca je obukla mini badić, koji je jedva prekrio bradavice.

Osim mini badića, odjenula je uske hlačice boje kože, a cijeli 'goli' outfit upotpunila šiltericom.

Foto: Profimedia

Ovaj put reper nosio manje šokantnu odjevnu kombinaciju. Bijelu majicu dugih rukava i kratke crne hlačice širokog kroja.

Brojni strani mediji kritiziraju i ovog puta stajling Biance. Nedavno je par izazvao pomutnju u Parizu. Kanye se iz crnog 'skafandera' preobukao u bijeli, a ovog puta prekrio je i lice.

Kanye West And Bianca Censori Are Seen Out And About In Paris - 19 Jun 2024 | Foto: Profimedia

Dizajnerica je nosila bodi u boji kože, a donje rublje je i ovoga puta zaboravila. Bilo je i malih promjena, ovoga puta nije hodala bosa već je najlonke do koljena uskladila sa štiklama.