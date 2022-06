Gruica o haljini koju je odabrala za svadbu Marka Livaje i Iris: 'Ja tu ne vidim ništa sporno'

Glumica Ana Gruica Uglešić (39) osvrnula se na komentare da je njena haljina koju je nosila na vjenčanju Iris Rajčić (42) i Marka Livaje (28) bila neprimjerena.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja ne vidim ništa sporno, mlada nije vidjela, moj suprug ne vidi ništa sporno, svim ostalima - pozdrav Hrvatska - komentirala je Ana za RTL Exkluziv.

Glumicu očito ne diraju negativni komentari, a komentirala je i odnos sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem.

- Osjećam se da sam u svojoj najboljoj životnoj fazi i da najbolje vrime tek dolazi, bavim se koje čime - od kazališta pa do knjigovodstva - svašta sam - moj muž ima kliniku pa ja vodim papire - do wc papira do ugovora! Želim da nađemo jednu osobu za to jer da sam htjela biti knjigovođa - ne bi upisala akademiju - dodala je dobro raspoložena Ana.

Prisjetimo se, modnom kombinacijom glumica je na vjenčanju plijenila razne poglede. Na sebi je imala dugu, crnu, usku haljinu koja je isticala svaku njezinu oblinu, a u prvom se planu našao njezin dekolte. Mnogi su primijetili i isklesano tijelo, a njezini seksi trbušnjaci i duge noge nisu prošle nezapaženo.

Najčitaniji članci