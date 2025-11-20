Obavijesti

NAJAVLJUJU SPEKTAKL

Grupa Connect priprema veliki koncert u Zagrebu pred Božić! Proslavit će 20 godina na sceni

Foto: Sven Čustović

U karijeri su ostvarili brojne suradnje s najvećim regionalnim zvijezdama – Jelenom Rozgom, Majom Šuput, Cobyjem, Rastom, Milijem, Kukusom i mnogima drugima

Grupa CONNECT ove godine slavi velika dva desetljeća na estradi. Ovu veliku obljetnicu obilježit će nastupom na zagrebačkom Velesajmu, najavljeni su brojni gosti, vrhunska produkcija, ekipa iz Connecta najavljuje pravi spektakl!

"Dvadeset godina karijere, bezbroj hitova, milijunski pregledi, generacije koje su odrastale na njihovim pjesmama, legendarna grupa CONNECT ove godine slavi dva desetljeća glazbene dominacije i to na način koji im i priliči, velikim koncertom 20. prosinca u STIL EVENT dvorani na zagrebačkom Velesajmu. Od prvih dana i himni koje su obilježile 2000-e, poput „Prijateljska ljubav“, „Nebo“ i „Jeb***“, do novijih megahitova koji su osvojili regiju – „Džek i Džoni“, „Lokacija“, „Dalmatinka“, „Geto Djevojka“ i „Ove Noći“ – Connect su neizbrisivo utkani u povijest hrvatskog hip hopa i pop kulture. Njihova glazba je više od ritma i rima – to je soundtrack života mnogih generacija", najavljuje se koncert.

Foto: Sven Čustović

Kroz dva desetljeća na sceni, Connect su ostali dosljedni sebi – autentični, energični i uvijek korak ispred vremena. Njihov prepoznatljiv stil, zarazni beatovi i iskrene poruke učinili su ih jednom od najutjecajnijih domaćih grupa, a njihovi nastupi sinonim su za čistu eksploziju energije.

U karijeri su ostvarili brojne suradnje s najvećim regionalnim zvijezdama – Jelenom Rozgom, Majom Šuput, Cobyjem, Rastom, Milijem, Kukusom i mnogima drugima, uvijek pomičući granice žanrova i donoseći nešto novo na scenu. Ove godine su izdali i svoj četvrti studijski album – “IV”, kojim su još jednom dokazali su na vrhu regionalne glazbene scene.

Jura Blažević i Ivan Dražić zasad ne žele otkrivati tko će im se pridružiti na pozornici, ali jedno je sigurno, pripremaju pravi spektakl!

Foto: Sven Čustović

"Publiku očekuje nezaboravna večer ispunjena najvećim hitovima, iznenađenjima i vrhunskom produkcijom kakva se rijetko viđa na domaćoj sceni. Ako postoji koncert koji ne smiješ propustiti ove godine, to je ovaj", pozivaju sve na koncert. Ulaznice možete kupiti na Entrio.hr.

