Grupa Izvan Zakona i Izabela Martinović predstavljaju akustičnu baladu 'Daljine'

Zagrebački rock sastav Izvan Zakona i Izabela Martinović donose novu glazbenu priču. Predstavljaju singl "Daljine", upečatljivu skladbu duboke i zrele emocije koja ujedno najavljuje i istoimeni, iščekivani studijski album u izdanju Croatia Recordsa.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Pjesma "Daljine" autentičan je prikaz životnih iskustava samog autora i frontmena benda, Josipa Plavića, koji je svoju intimu prenio na papir u svega nekoliko minuta. Od samog trenutka nastanka bilo je posve jasno da se radi o skladbi koja traži intimniji pristup i koja će u konačnici poprimiti akustičnu varijantu.

Izvan Zakona i Izabela Martinović pjesmu su snimili u opuštenoj atmosferi svog 'kućnog' studija. Cjelokupno snimanje, aranžman i produkciju potpisuje klavijaturist benda Branko Glavan, dok su svoj prepoznatljiv doprinos instrumentalnoj podlozi dali Krešimir Leko na bas gitari te Nathaniel i Josip na gitarama.

Foto: PROMO

Ovu emotivnu zvučnu kulisu prati i video spot koji vizualno zaokružuje priču o "Daljinama". Ekranizaciju spota osmislio je i snimio Igor Ilić, nastavljajući tako sada već uspješnu, višegodišnju suradnju s bendom, zbog čega se vizualni identitet savršeno stopio s atmosferom pjesme.