Novi singl Mayalesa publika je zavoljela i prije službene objave

Kultni zagrebački bend Mayales predstavlja drugi singl s nadolazećeg albuma Boutique Pop vol.2. Pjesmu „1 na 1“ publika je već imala prilike čuti na njihovom koncertu u zagrebačkom Garden Taproomu, a već i prije službenog izlaska singla krenula se puštati i na društvenim mrežama i na radijskim postajama.

„S ovoliko staža, preko tri desetljeća, razumljivo je da postoje neki nekonvencionalni kanali, poput prijatelja na dragim postajama kojima pustiš pjesmu 'preko reda', a poznato je da na koncertima uvijek gledamo izaći s nekim iznenađenjem, ovoga puta s hrpom gostiju, ali i premijernim izvođenjem našeg novog singla. Zapravo nam je to pomoglo da osjetimo kako pjesma diše uživo, što je vrlo korisna informacija za slaganje budućih set lista za nastupe. Vidjet ćemo uskoro kako će šira publika prihvatiti pjesmu, ali vam mogu reći da smo mi itekako zadovoljni prvim reakcijama“, kazao je frontmen benda Petar Beluhan.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Mayalesi s „1 na 1“ nastavljaju i dalje u plesnom ritmu s kojim su krenuli na prvom singlu „Jel' te zove na ples“. Ovoga puta pjesmu neće pratiti tradicionalni video spot već visualizer na kojem je radio talentirani koprivnički redatelj Dinko Šimac s kojim Mayalesi surađuju već duže vremena.

„Uvjeren sam da slušatelji sve više preuzimaju trendove gdje se spotovi manje gledaju, i gdje se vizualizacija pjesme svodi na upečatljive digitalne vizuale – i ništa više. Slušatelj će ionako stvoriti vlastitu imaginaciju, osobito ako mu pjesma 'zapne za uho'. Hajmo svi skupa vidjeti kako će se to razvijati u našem slučaju…“, pojasnio je Beluhan.

Foto: Filip Bušić

Nakon prvog Boutique Pop albuma, i njegovog remiksiranog izdanja (pod producentskom palicom fantastičnog Odd-a), polako se naziru prve pjesme za Boutique Pop vol. 2.. A što je uopće boutique pop i kako se novi singl uklapa u njega?

„Boutique pop za nas znači jednu košaru svakojakih varijanti pop glazbe, naravno, ukusno i u duhu nekog našeg gledanja na pop. I to je forma koja nam dopušta da prelazimo granice, eksperimentiramo i dobro se zabavljamo. Konačni sud što se doista promijenilo prepuštamo slušateljima. Mi vjerujemo kako smo nastavili niz radiofoničnih pop pjesmama započet s Boutique pop Vol.1., koje nas veseli raditi, koje su na svoj način izazovne.“, poručio je Beluhan.