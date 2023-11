Grupa se raspala pred žirijem! Severina je natjecateljici Hani ponudila bocu vode da se smiri

Tijekom drugog dijela recalla u 'Superstaru', 40 kandidata podijeljeno je u grupe u kojima su morali pokazati timski rad i usklađenost u pjesmama za koje su se sami izborili.

"Ovo je survivor trenutak, dobili su sinoć pjesme koje trebaju izvesti danas. Ocjenjujemo i taj njihov nagon za preživljavanje", objasnio je Filip Miletić.

Foto: RTL

Drugu fazu recalla obilježile su nevolje grupe '4 You'. Prva grupa '4 You' imala je zadatak izvesti 'Don't Let Go' grupe En Vogue.

Vokalni mentor Dino Antonić otkrio je da djevojke pjesmu prije izvođenja nisu nikada čule. Nakon što su djevojke izašle pred žiri, uslijedio je prvotni raspad nakon kojeg je Hana Ivković na rubu suza od Severine dobila vodu kako bi se smirila.

Foto: rtl

Nakon razgovora s žirijem, grupa '4 You' je otišla na ponovno uvježbavanje pjesme.

"Cure su se preplašile, treba imati utakmica da se nosimo sa stresom", rekao je Antonić i s djevojkama nastavio raditi do ponovnog pokušaja na audiciji.