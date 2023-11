Severinu je rasplakala grupa Five Directions: 'Ovo je najljepši posao na svijetu i hvala vam'

Nakon audicija tijekom kojih je žiri poslušao tisuće kandidata, sto najboljih ušlo je u drugu fazu natjecanja. Večeras se bore za prolazak u daljnju fazu natjecanja, a u konačnici će se Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odlučiti za 12 najboljih kandidata - koji će se za titulu 'Superstara' boriti u emisijama uživo!

Foto: RTL

- Odaberite onaj dio pjesme gdje možete pokazati najbolje od sebe jer nakon minute više vas ne čujemo. Sada vas je ovdje 100. Na kraju dana će vas biti samo 40 - savjetovao je Tonči Huljić. Svatko je imao samo minutu da otpjeva najbolji dio pjesme koji mu paše.

Luka Veljković je prvi izašao pred žiri. Lora je bila iduća.

- Kad je obitelj uz mene malo je bolje - rekla je Lora, koja je pjevala Terezin hit 'Posljednja i prva ljubavi'.

Toni je pjevao od Frank Sinatre 'That's life'.

- Hvala - zahvalio mu se Tonči.

Toni Perusco, Luka Veljković i Andrea Jelonjić nastupali su u prvoj skupini i osigurali su svoj prolaz dalje u top 40.

Foto: RTL

- Za vas ova noć ima happy end - rekao je Tonči.

Žira bira natjecatelje iz druge skupine.

- Bilo nam je teško - rekla je Nika, pa prozvala pet kandidata koji nisu prošli dalje. Ostalo je još 33 slobodnih mjesta.

Foto: RTL

Zvonimir, Laura, Nina, Ivan, vi idete dalje - rekao je Tonči.

Mia, Semir, Ivan Vidović, Valentina, Lana idu dalje. Ostala su 23 slobodna mjesta.

Vito, Nika, Leona, Anamarija Mikić, Nataša Đurić, zadnji red i vas četvero idete dalje - poručila je Nika. Ostalo je još 19 mjesta.

U novoj grupi prošli su dalje Veronika Kovač, Viktor Hmazin, Bruno Barešić, Lana Mandarić, Dora Mandić i Luka Tomić. Dalje su prošli još Natalija i Hana. Žiri često prozove kandidate te poruči onima koji nisu prozvani da su baš oni prošli. Ostala su još četiri slobodna mjesta. Vanesa Kralj je prošla dalje. Ostala su dva slobodna mjesta.

- Kao da gledam Đokovića da repa - rekao je Tonči kandidatu Goranu Tomiću.

Foto: RTL

- Natjecatelj koji prolazi dalje čije Ema Durić. Zadnji natjecatelj je Matea Jagar. Hvala vam svima, ne odustajte od svojih snova. Nastavite svojim putem - poručila je Severina. U drugu fazu recalla prošlo je 40 kandidata.

Novi zadatak se nalazi na ploči. Kandidati su brzo otrčali do ploče i stavili svoje ime kraj pjesme koju žele pjevati.

- Bilo je puno naguravanja - kažu natjecatelji.

Kandidati su podijeljeni u 10 grupa. Moraju pokazati jesu li timski igrači. Tijekom drugog dijela recalla, 40 kandidata podijeljeno je u grupe u kojima su morali pokazati timski rad i usklađenost u pjesmama za koje su se sami izborili. "Ovo je survivor trenutak, dobili su sinoć pjesme koje trebaju izvesti danas. Ocjenjujemo i taj njihov nagon za preživljavanje", objasnio je Filip Miletić.

Prva grupa '4 You' imala je zadatak izvesti 'Don't Let Go' grupe En Vogue.

Vokalni mentor Dino Antonić otkrio je da djevojke pjesmu prije izvođenja nisu nikada čule. Nakon što su djevojke izašle pred žiri, uslijedio je prvotni raspad nakon kojeg je Hana Ivković na rubu suza od Severine dobila vodu kako bi se smirila.

- Nema veze sve je u redu. Izvježbajte i dođite zadnje - rekla je Severina.

Nakon razgovora s žirijem, grupa '4 You' je otišla na ponovno uvježbavanje pjesme.

"Cure su se preplašile, treba imati utakmica da se nosimo sa stresom", rekao je Antonić i s djevojkama nastavio raditi do ponovnog pokušaja na audiciji.

Druga grupa 'Five Directions' samopouzdano je stigla pred žiri 'Superstara'. Pred Severinom, Tončijem, Nikom i Filipom izveli su hit 'Story of my Life' grupe One Direction. Pred žiri su stigli i s malom koreografijom, a silan trud ekipi se isplatio! Severina se rasplakala, a oduševljen je bio i Filip. "Kada se bira blockbuster sa superherojima, ovako se biraju likovi", komentirao je producent. "Rasplakali ste mi Seve, Nika zamalo", dodao je. "Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. Nika Turković sjajnoj grupi je priopćila da su baš svi prošli - Anatalia Filmone, Mia Ribić, Ivan Vidović, Luka Veljković i Dino Miklaužić. Bruno im se pridružio.

Petar Šegedin ide dalje.

Lana Rubelj i Lana Mandarić isto prolaze dalje.