Grupa Veja uskoro se vraća pred zagrebačku publiku: 'Dobro smo društvo, volimo to što radimo'

Veja je jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih etno sastava, a za nekoliko dana vraćaju se pred publiku u Vintage Industrial Bar. Publiku očekuje večer tijekom koje će se ponovno pjevati „Marija“, „Anka“, „Mila moja“ i druge pjesme koje su tijekom godina postale zaštitni znak ovog pazinskog sastava, ali i otkrivati nove glazbene priče koje Veja priprema za svoje nadolazeće izdanje. Uoči koncerta, pjevač benda Goran Farkaš u intervjuu za 24sata je otkrio je na koji način stvaraju glazbu, kako usklađuju privatni život i nastupe te druge detalje. Komentirao je koliko je bendu život u Istri oblikovao karakter te način na koji rade glazbu.

- Pa, život općenito nam je oblikovao karakter. Život u Istri nam je donio nekoliko stvari: nekakva sposobnost da pričamo čakavskim jezikom, da kad idemo u šetnju možemo brat bljušt, hmelj i šparoge, da se malo ljutimo što je maslinovo ulje po minimalno 18 € i da se recimo smijemo ljudima koji jedu tartufatu. Regija je to koja ima na malo prostora veliku mješavinu različitih kultura. Život je tu ubrzan na svojstven način, međutim, poštuje se usporenost. Mali prostor divne prirode, a ljudi kao ljudi. Ima nas svakakvih. Način na koji stvaramo glazbu je poprilično intuitivan, a veliku važnost dajemo poštivanju tradicije i važnih elemenata tradicijskih pjesama - kaže glazbenik. Otkrio je i postoji li neka pjesma iz njihova repertoara koja im je posebno emotivna.

Rijeka: Božo Vrećo nastupio na Porto Etno festivalu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Sigurno postoje te pjesme, iako bi ih onda morali napisati 5 jer sigurno svakome od nas je neka druga pjesma posebna. Biži, biži maglina je možda jedna od posebnih pjesama jer je to pjesma od koje je sve krenulo. Prije nekih 18 godina, možda i više... ne znamo. Svaka pjesma koju imamo ima neki poseban motiv ili poruku koju nosi. Uzmimo primjerice pjesmu „Dolce paradiso” koja je pisana na čakavici i talijanskom dijalektu i ima jednu duboku ljubavnu priču. U svakom slučaju pjesme koje obrađujemo i izvodimo imaju svoju priču i snažnu poruku koju želimo prenijeti glazbom, jer znamo da nekada tekstovi i nisu sasvim razumljivi - priča nam Farkaš. Kaže i kako privatni život te obiteljske obveze s glazbenim životom usklađuju kao i svi drugi.

- Nemamo neki buran javni život. Zapravo 90% Hrvatske ne zna da mi niti postojimo, tako da, posao kao i svaki drugi. S time da radimo po noći uglavnom. Često putujemo i vozimo puno kilometara da bi stigli do koncerta. Ljutimo se na ljetne gužve po autocesti, pogotovo onim papanima koji po zaustavnoj traci pretječu kolone. Sve u svemu, normalan život - iskren je pjevač. Dodao je i kako nisu nikada razmišljali o odustajanju od benda.

- Dobro nam je. Dobro smo društvo, volimo to što radimo, a super je da na koncertu vidimo da publika voli sve to mi možemo dati. Ne trebamo neku dodatnu motivaciju baš da bi se bavili tim poslom - komentirao je te dodao tko je od njih najveći perfekcionist u studiju, a tko najviše voli improvizirati.

- Marijan je producent, tako da on najviše sluša i gleda detalje, ja za njime. Svi volimo biti kreativni, tako da zapravo sve naše energije su komplementarne - zaključio je. Farkaš kaže i kako imaju puno anegdota s koncerata.

- Jedna za podijeliti je možda nastup na Les Traversees Tatihou na otoku Tatihou. Koji postane kopno kada je oseka. Na otok se ide amfibijom i zadnja ide natrag oko 21:30. Nakon toga se ostaje na otoku do nekih 4 ujutro kada svi idemo pješice natrag. Znao sam da se bendu neće dat ostat na otoku, pa sam prešutio tu informaciju. Kad je organizator rekao nakon koncerta rekao da imamo desetak minuta za trčati na amfibiju krenuo je trenutak iznenađenja. Bilo ih je zanimljivo gledat kako sprintaju po tom otočiću prema amfibiji koja odlazi. Ostatak festivala je bio dosta zanimljiv. Mi smo bili najmlađi tamo i to debelo. Krenuo je bal folk, a mi smo krenuli pokušat spavat u backstage(šator). Oko 3 smo se probudili, a ta ekipa (uglavnom 65+) još pleše na podiju. Koja energija... divno - prisjetio se u razgovoru. Za kraj je otkrio i kako izgledaju druženja benda izvan proba i nastupa.

U Balama započeo 14. Last Minute Open Jazz Festival | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Pričamo o svemu. Kad se nalazimo van proba uvijek nešto pečemo, kuhamo. Nisu česti više ti susreti pošto smo sada u Pazinu, Puli i Rijeci, ali događaju se i dalje - ispričao nam je.

Koncert u Vintage Industrial Baru dolazi u trenutku kada bend intenzivno radi na novom materijalu za treći studijski album. Upravo zato publika može očekivati i premijerna izvođenja novih pjesama koje će se prvi put naći pred zagrebačkom publikom. Uz dobro poznate klasike i novu glazbu, Veja će još jednom potvrditi reputaciju sastava čiji nastupi nisu samo koncerti, već prava fešta zajedništva, emocija i tradicije.

Veja danas djeluje u sastavu: Goran Farkaš (vokal, gitara, tambura, meh), Marko Pernić (harmonika), Sebastijan Demark (bas), Marijan Jelenić (gitara) i Endi Oblak (udaraljke). Njihova predanost očuvanju i reinterpretaciji istarske glazbene baštine tijekom godina donijela im je nastupe na brojnim festivalima i pozornicama u Hrvatskoj i inozemstvu, a svaki njihov povratak u Vintage Industrial Bar potvrđuje posebnu povezanost benda i zagrebačke publike.