Veliki vodič za koncerte i svirke diljem Hrvatske ovog vikenda

U petak Šibenik otvara dvodnevni Preach The RIČ na Martinskoj. Festival repa, rime i beatovi pod borovima, idealno za sve koji vole tvrdi ritam i dobru atmosferu uz more. U Svetvinčentu Urban i njegova četvorka dižu Kaštel Morosini Grimani. Hitovi, emocija i vokal koji nosi publiku, u ambijentu koji sam po sebi stvara scenu. Par kilometara dalje techno institucija. Carl Cox stiže u Cave Romane u Vinkuranu. Masivni groove, kamen, zvijezde, to je recept za noć koja se pamti. Kvarner ima svoj elegancijski moment. U sklopu Lubeničkih večeri na Cresu nastupa Accio trio u Lubenicama. Intimna, akustična vibra iznad mora, taman za dozu finog mira prije subotnjeg naleta.

Foto: PROMO

U subotu Amyl and the Sniffers tresu zagrebačku Šalatu. Energičan punk rock, kratke pjesme, puno stava, idealno za skakanje pod otvorenim nebom. Pula servira veliki pop trenutak. Severina dolazi u Arenu. Refreni za pjevanje u glas i ljetni glam u najljepšem kamenom amfiteatru. Istra ne staje. U Svetvinčentu Amira Medunjanin donosi sevdah u Kaštel Morosini Grimani. Glas koji topi, pjesme koje grle, večer za dušu. Šibenik ima dvostruki pogodak. Silente svira na Tvrđavi sv. Mihovila, pop rock priče s radija dobiju dodatnu snagu pod zidinama. Na Martinskoj se nastavlja Preach The RIČ, drugi val izvođača i publike, sve do kasno u noć. Zadar poziva na lijepu jazz večer. Jerko Jurin Quartet svira u atriju palače Cedulin. Kamen, topli zrak i sofisticirani groove, kao stvoreno za subotnji fini završetak.

U nedjelju Dubrovnik daje šlag na tortu. Klape na Stradunu vraćaju korijenima. Prolazi se Stradunom, stane se, sluša višeglasje i upija večernji zrak. To je ona mediteranska razglednica koja se ne zaboravlja. Ako ste na otocima, Lastovo nudi poseban zaključak vikenda. Jerko Jurin Quartet nastavlja svoj ljetni đir i svraća na otok. Idealno za sve koji žele nedjelju provesti uz jazz, bez žurbe, uz zvuk valova i miris borova.

Foto: Filip Kovačević

Plan je jednostavan. Petkom otvorite vikend snažno, birajte između plesnog techna, urbanog rocka ili intimnih tonova. Subotom dižite tempo na koncertu koji vam srce traži. Od punk eksplozije do velikog pop spektakla, od sevdaha do rock romanse pod zidinama, ima svega. Nedjeljom usporite i pustite da vas nose klape ili jazz pod zvijezdama. Ponesite vodu, laganu majicu i dobru ekipu. I zapamtite, najbolji plan je onaj koji se pretvori u priču. Vidimo se pod pozornicama.

Petak, 7. kolovoza

Preach The RIČ 2026. – Martinska, Šibenik

Urban&4 – Kaštel Morosini-Grimani, Svetvinčenat

Carl Cox – Cave Romane, Vinkuran

37. Lubeničke večeri: Accio trio – Lubenice, Cres

Subota, 8. kolovoza

Preach The RIČ 2026. – Martinska, Šibenik

Amyl and the Sniffers – ŠRC Šalata, Zagreb

Severina – Arena, Pula

Amira Medunjanin – Kaštel Morosini-Grimani, Svetvinčenat

Silente na Tvrđavi sv. Mihovila – Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik

Jerko Jurin Quartet Summer Tour – Atrij palače Cedulin, Zadar

Nedjelja, 9. kolovoza