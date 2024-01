Grupa Vigor nakon dva dočeka Nove godine: 'Bilo je jako teško u tim uvjetima, ali ne žalimo se'

Slavonska grupa Vigor priredila je dva dočeka Nove godine na dvije različite lokacije, pružajući obožavateljima priliku da sa svojim omiljenim bendom proslave najluđi dan i noć u godini.

Prva proslava održana je u Fužinama, u podne, a čak ni obilna kiša nije omela brojne posjetitelje da uživaju u izvrsnom druženju. A navečer, nešto prije ponoći, Slavonci su već stajali na pozornici u Umagu, spremni za još jedan nastup. Na Trgu 1. svibnja zbog njih nije bilo mjesta ni za iglu, a po ulasku u novu godinu umaško nebo obasjao je raskošan vatromet.

Foto: Antonio Ružić

Domaći bend zabavne glazbe nastupao je u dobro poznatom i uhodanom sastavu: Mario Roth - pjevač, Sebastijan Novoselec - gitara, Vinko Kovačević - bas gitara, Robert Jaman - klavijature, Goran Djurković Mash - bubnjevi, Stjepan Rudinski - tambura, prim, brač, saksofon, klarinet.

- Kad su Fužine u pitanju, to je najpoznatiji doček u podne u Hrvatskoj. Bilo je jako hladno i padala je kiša, ali ono što nas je oduševilo jest koliko su ljudi bili željni dobre zabave unatoč vremenskim neprilikama. Stiglo je 40 buseva iz Rijeke, Istre, Zagreba i Varaždina. Iako je teško raditi u takvim uvjetima, nemamo se obraza žaliti. Uvijek smo u istom 'sosu' s publikom - smrzavaju se i oni i mi. Isto je bilo i u Umagu: 2- 3 tisuće ljudi bilo je s nama do jutra, no i tamo se spustio pljusak nekoliko minuta nakon ponoći. Ovo je bio prvi doček koji smo radili po kiši, no to su ljudi koji vole Vigor i duboko smo zahvalni na takvoj publici - otkriva frontmen grupe, Mario Roth.

Foto: Merlo De Graia AKA Neven Jurjak

- Dan nakon dočeka, nastupali smo u Svetoj Nedjelji. Mislio sam da neće biti nikoga, ali ponovno je došlo par tisuća ljudi. To je dokaz da ljudima ništa nije teško radi naših pjesama i zato smo umorni, ali ponosni i zadovoljni. Bude tu i prehlada i pokidanog glasa, ali show must go on - nastavlja.

Foto: Merlo De Graia AKA Neven Jurjak

Već u petak, grupa nastupa na slovenskom skijalištu Kope, a plan dotad su topli čaj, dekica i daljinski u rukama.

- Kad je Vigor u pitanju, ne stajemo, no zaslužili smo mali odmor. Ove godine čekaju nas nove pjesme, novi album i kompilacija hitova. Samo treba biti svoj, prirodan, normalan i zahvalan - zaključuje Mario koji je miljenik ženskog djela publike.