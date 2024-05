Grupu Joy obožavaju svatovi, a pjevač Alen Bičević otkriva: 'Već nas bukiraju za svatove 2026.'

Karizmatični pjevač Alen Bičević trenutačno je jedan od favorita publike u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", a kad ne pjeva pod maskama, uveseljava mladence i goste s grupom Joy. Grupa koju uz njega čine Darko Ridjan, Danijel Mateković, Hrvoje Hržica, Damir Ridjan, Vedran Klemenčić i Estera Strmečki već je godinama omiljeni svadbeni bend.

- Jesmo li bukirani? I prebukirani - kaže nam Alen pa dodaje: "Kad sam ušao u bend prije osam godina, svadbe su bile većinom subotom, onda godinu kasnije i petkom. Sad je već i nedjelja vrlo aktualna, a kad se pogodi praznik usred tjedna, onda i u tjednu. No znate kako kažu: kad radiš ono što voliš, nije teško".

storyeditor/2024-05-07/439200139_910954217680965_2983811047196440326_n.jpg | Foto: Facebook

Pjevati u svadbama, koje često traju i do ranih jutarnjih sati, nije nimalo jednostavno.

- Umorimo se, naporno je, nije to uvijek pjevanje u idealnim uvjetima i nismo uvijek svi raspoloženi. Ali nebitno da li nam se ili ne, uvijek te energija publiku povuče. To je fascinantno. Sad smo već toliko navikli na cjelonoćno pjevanje da kad nam se dogodi slobodan dan (a to je zaista rijetko), ne znamo što bismo sa sobom - priča nam Alen.

A sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, mladenci i gosti ih obožavaju. Nedavno im je stigla poruka obožavateljice koja se udaje nakon 14 godina veze, a svadbu će organizirati samo ako će im Joy pjevati.

- Pjevamo doslovno sve. U repertoaru se nalazi za svakoga ponešto. Ima tu i laganica, stiskavaca, dobrih disko ritmova, narodnjaka... Ne biramo previše, samo ludujemo i zabavljamo se - rekao je pjevač.

Kako nam otkriva, potrebno ih je bukirati najmanje godinu unaprijed.

Foto: Nova TV/Instagram

- Sad nam se već lagano puni 2026. godina. Veselimo se svakoj proslavi, divno je biti dio njihova važnog dana, dana koji će pamtiti do kraja života - kaže Alen.

Lude anegdote, želje i zahtjevi? Kaže Alen, bilo ih je, ali ih se teško prisjetiti, ipak pjevaju iz noći u noć, iz vikenda u vikend. Ali se često mladenci, kumovi i gosti penju na pozornicu s njima.

- Najčešće ih ponese pjesma, a nekad ih ponesemo i mi: i na ples i na pjevanje. A ako odbiju, slijedi plesno-pjevačka kazna na plesnom podiju. Nemilosrdni smo... - smije se naš sugovornik.

Foto: XD Photography

A cijene? Svi znaju da su svadbeni bendovi skupi, ipak je riječ o višesatnom nastupu koji zahtijeva široki repertoar i puno, puno energije.

- Cijena ovisi o angažmanu i vrsti proslave, svadbe su najskuplje, naravno. Ali ću vam otvoreno reći bez imalo lažne skromnosti, vrijedimo svakog centa - kaže pjevač.

Posljednjih je nekoliko mjeseci Alen posebno zauzet jer, uz silne svadbe i nastupe, ima i probe te snimanja za emisiju "Tvoje lice zvuči poznato".

- Lako za obveze, ali to koliko oni mogu tolerirati moja ludila i nervoze, tu im skidam kapu. Znate kako kažu: gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna - nasmijao se Alen za kraj.