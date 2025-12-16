Gudalo za humanitarne svrhe i stara blaga na 'Cash or Trashu'

Današnja epizoda emisije 'Cash or Trash' donosi priče ljudi koji u studio stižu sa svojim dragocjenostima, uspomenama i predmetima koji čuvaju osobne, ali i povijesne tajne. Bit će to priče o prošlim vremenima, glazbi, plemićkim obiteljima i mladenačkom entuzijazmu, a tek ćemo vidjeti čiji će predmeti pronaći nove vlasnike.

Posebnu pažnju kupaca odmah će privući prodavatelji Tihomir i Filip iz Zagreba, poznati kao članovi glazbenog dua Hojsak & Novosel. Na procjenu donose kontrabasističko gudalo kupljeno 2012. godine na jednoj od najpoznatijih londonskih tržnica. Za njih predmet ima veliku emotivnu vrijednost jer su upravo s tim gudalom snimili svoj drugi i peti album. No ovoga puta odlučili su se od njega oprostiti iz posebnog razloga.

- Sav novac koji dobijemo od tog gudala donirat ćemo u humanitarne svrhe - najavljuje Tihomir, dodajući da se radi o humanitarnoj zakladi koja pomaže mladim glazbenicima.

Na procjenu zatim stiže i Zvonko, umirovljenik iz Zagreba, koji donosi pečatnjak u obliku psa hrta. Prema njegovim saznanjima, riječ je o predmetu starom čak 400 godina, koji se nekoć koristio u plemićkim obiteljima. Inicijali, kruna i biseri na pečatu otvaraju pitanja o njegovu podrijetlu, društvenom staležu kojem je pripadao i stvarnoj vrijednosti, a ostaje za vidjeti hoće li trgovci prepoznati njegovu povijesnu težinu.

Emisiju će zaokružiti najmlađi prodavatelj, 18-godišnji Nikola iz Zagreba, koji na procjenu donosi srebrni nakit - narukvicu, sat, ogrlicu i naušnice. Iako se radi o predmetima koji se najčešće nose kao ukras, njihova čistoća, stanje i funkcionalnost bit će pod povećalom procjenitelja, a mladi prodavatelj nada se da će kupci u njima vidjeti potencijal.

Hoće li emotivna vrijednost, humanitarna namjera ili povijesna priča prevagnuti nad tržišnim brojkama, te tko će se na kraju kući vratiti zadovoljan, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.