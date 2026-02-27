Obavijesti

Show

Komentari 1
STIGLA PRINOVA

Guetta (58) dobio drugo dijete s 24 godine mlađom: 'Najljepša tajna koju smo ikad čuvali...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Guetta (58) dobio drugo dijete s 24 godine mlađom: 'Najljepša tajna koju smo ikad čuvali...'
5
Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Jessica Ledon i David Guetta postali su roditelji dječaka, a na društvenim mrežama otkrili su i njegovo ime - Skyler

Admiral

Najljepša tajna koju smo ikada čuvali, tim je riječima slavni francuski DJ David Guetta (58) podijelio sa svijetom sretnu vijest. On i njegova djevojka Jessica Ledon (34) postali su roditelji dječaka, a na društvenim mrežama otkrili su i njegovo ime - Skyler. Glazbeniku i njegovoj 24 godina mlađoj partnerici ovo je drugo zajedničko dijete. Nakon sina Cyana, u njihovu je obitelj stigao i maleni Skyler, koji se tako pridružio i Guettinoj djeci iz braka s Cathy Guettom - sinu Timu Elvisu (22) i kćeri Angie (18).

IZAŠAO PRIJE TJEDAN DANA Knoll se pohvalila: Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights', najveći DJ na svijetu!
Knoll se pohvalila: Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights', najveći DJ na svijetu!

Sretni roditelji podijelili su dirljivu obiteljsku fotografiju na Instagramu, na kojoj poziraju s novorođenim sinčićem. Uz prvu fotografiju sa sinom, obožavateljima su pružili i mali uvid u slatko iščekivanje. Podijelili su nekoliko trenutaka s darivanja djeteta. Glavna tema, sudeći po dekoracijama, bili su medvjedići, a nasmijana Jessica pozirala je uz Guettu koji joj je nježno grlio trbuh pokraj raskošne torte.

Pokazao je i djelić obiteljske idile. Na jednoj fotografiji grli Jessicu dok u naručju drži novorođenog sina, a uz njih ponosno stoji i stariji brat Cyan. Podijelio je i kratki video u kojem maleni Skyler spava na tatinim prsima.

Čestitke sretnom paru počele su pristizati sa svih strana svijeta, a ispod objave oglasila su se i mnoga slavna lica. Jennifer Lopez je napisala: 'Awwww, čestitam', dok je Ivanka Trump poručila: 'Tako sam sretna zbog vas oboje!!!! Čestitke David i Jessica!'.

UŽARENA ATMOSFERA Golišava Knoll je tulumarila s Davidom Guettom na Ibizi
Golišava Knoll je tulumarila s Davidom Guettom na Ibizi

Guetta i Jessica zajedno su od 2015. godine, a njihova je veza od početka privlačila pažnju zbog razlike u godinama. Ubrzo su se pojavile i glasine da je DJ nakon više od 20 godina braka zbog Jessice ostavio bivšu suprugu. O promjenama koje su mu se u životu uslijedile otkad je u vezi s Jessicom Guetta je govorio još 2017. 

- Probudim se, doručkujem, odem u teretanu, ručam i onda počinjem s poslom. Nakon nastupa odmah idem na spavanje i ne idem po partyjima. Ne pokušavam postati 'velik' već samo želim postati snažniji i imati definirane mišiće - rekao je DJ za AskMen.

French DJ David Guetta and model girlfriend Jessica Ledon show off their beach bodies in Miami Beach
French DJ David Guetta and model girlfriend Jessica Ledon show off their beach bodies in Miami Beach | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Iste se godine spominjalo da je Jessica razmišljala o braku, dok je Guetta govorio kako u brak ne vjeruje. Strani mediji pisali su da par prolazi kroz krizu nakon sedam godina veze i da su neslaganja započela zbog različitih adresa i interesa, a Davidu je trebao mir. Par to nikad nije potvrdio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Šime Elez objavio fotke iz Pariza: Evo kako je u gradu ljubavi uživao s Majom Šuput
ROMANTIČNI ODMOR

FOTO Šime Elez objavio fotke iz Pariza: Evo kako je u gradu ljubavi uživao s Majom Šuput

Nakon što se vratio s još jednog romantičnog putovanja na kojem je bio s pjevačicom Majom Šuput, Šime je na Instagramu objavio niz fotografija i videa iz Pariza.
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 27. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...
Bianca pokazala novu frizuru, a svi su gledali u gaćice koje su virile: Ovo su njeni top outfiti
VOLI SE SKIDATI

Bianca pokazala novu frizuru, a svi su gledali u gaćice koje su virile: Ovo su njeni top outfiti

Supruga Kanyea Westa poznata je po seksi kombinacijama. Nerijetko pozira u oskudnim outfitima, a sada je prošetala u minijaturnoj suknji ispod koje su virile tangice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026