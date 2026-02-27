Guetta (58) dobio drugo dijete s 24 godine mlađom: 'Najljepša tajna koju smo ikad čuvali...'

Najljepša tajna koju smo ikada čuvali, tim je riječima slavni francuski DJ David Guetta (58) podijelio sa svijetom sretnu vijest. On i njegova djevojka Jessica Ledon (34) postali su roditelji dječaka, a na društvenim mrežama otkrili su i njegovo ime - Skyler. Glazbeniku i njegovoj 24 godina mlađoj partnerici ovo je drugo zajedničko dijete. Nakon sina Cyana, u njihovu je obitelj stigao i maleni Skyler, koji se tako pridružio i Guettinoj djeci iz braka s Cathy Guettom - sinu Timu Elvisu (22) i kćeri Angie (18).

Sretni roditelji podijelili su dirljivu obiteljsku fotografiju na Instagramu, na kojoj poziraju s novorođenim sinčićem. Uz prvu fotografiju sa sinom, obožavateljima su pružili i mali uvid u slatko iščekivanje. Podijelili su nekoliko trenutaka s darivanja djeteta. Glavna tema, sudeći po dekoracijama, bili su medvjedići, a nasmijana Jessica pozirala je uz Guettu koji joj je nježno grlio trbuh pokraj raskošne torte.

Pokazao je i djelić obiteljske idile. Na jednoj fotografiji grli Jessicu dok u naručju drži novorođenog sina, a uz njih ponosno stoji i stariji brat Cyan. Podijelio je i kratki video u kojem maleni Skyler spava na tatinim prsima.

Čestitke sretnom paru počele su pristizati sa svih strana svijeta, a ispod objave oglasila su se i mnoga slavna lica. Jennifer Lopez je napisala: 'Awwww, čestitam', dok je Ivanka Trump poručila: 'Tako sam sretna zbog vas oboje!!!! Čestitke David i Jessica!'.

Guetta i Jessica zajedno su od 2015. godine, a njihova je veza od početka privlačila pažnju zbog razlike u godinama. Ubrzo su se pojavile i glasine da je DJ nakon više od 20 godina braka zbog Jessice ostavio bivšu suprugu. O promjenama koje su mu se u životu uslijedile otkad je u vezi s Jessicom Guetta je govorio još 2017.

- Probudim se, doručkujem, odem u teretanu, ručam i onda počinjem s poslom. Nakon nastupa odmah idem na spavanje i ne idem po partyjima. Ne pokušavam postati 'velik' već samo želim postati snažniji i imati definirane mišiće - rekao je DJ za AskMen.

French DJ David Guetta and model girlfriend Jessica Ledon show off their beach bodies in Miami Beach | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Iste se godine spominjalo da je Jessica razmišljala o braku, dok je Guetta govorio kako u brak ne vjeruje. Strani mediji pisali su da par prolazi kroz krizu nakon sedam godina veze i da su neslaganja započela zbog različitih adresa i interesa, a Davidu je trebao mir. Par to nikad nije potvrdio.