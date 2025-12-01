Obavijesti

IZAŠAO PRIJE TJEDAN DANA

Knoll se pohvalila: Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights', najveći DJ na svijetu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Prvi singl Ivane Knoll, 'City Lights', završio je na playlisti poznatog DJ-a Davida Guette i utišao sve koji su je dosad svodili samo na 'zgodnu navijačicu s Instagrama'

Ivana Knoll, jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica, odlučila je ozbiljno ući u glazbene vode. Prije nešto više od tjedan dana izbacila je svoj prvi singl 'City Lights'.

Foto: Instagram

Na svojim društvenim mrežama Ivana se pohvalila kako je slavni Francuz njezin singl uvrstio na svoje playliste.

- Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights‘. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu - poručila je Ivana i zahvalila Davidu.

Guetta je njezin singl stavio uz trake izvođača poput Dimitri Vegasa i Afrojacka, što je ogroman iskorak za nekoga koga su mnogi nazivali samo 'insta navijačicom'.

Pjesma, praćena provokativnim spotom i odvažnim stylingom, skupila je preko 20.000 pregleda, a pratitelji je hvale.

- Ovo je super, svaka čast! - komentirao je jedan pratitelj, drugi je dodao kako ona stvara dobru glazbu i uspijeva.

Još veći šlag na torti? 'City Lights' je izašao na Hardwellovom labelu, a Ivana je otkrila da je slavni DJ bio 'oduševljen' kad je čuo stvar te ju je odmah potpisao i podijelio na Instagramu.

Od tribina do DJ pulta - Ivana je jasno poručila da hejteri mogu pričati što žele, ali njezine pjesme sada vrte svjetske DJ zvijezde.

