Prvi singl Ivane Knoll, 'City Lights', završio je na playlisti poznatog DJ-a Davida Guette i utišao sve koji su je dosad svodili samo na 'zgodnu navijačicu s Instagrama'
Knoll se pohvalila: Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights', najveći DJ na svijetu!
Ivana Knoll, jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica i influencerica, odlučila je ozbiljno ući u glazbene vode. Prije nešto više od tjedan dana izbacila je svoj prvi singl 'City Lights'.
Na svojim društvenim mrežama Ivana se pohvalila kako je slavni Francuz njezin singl uvrstio na svoje playliste.
- Pogodite tko je podržao moj prvi singl ‘City Lights‘. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu - poručila je Ivana i zahvalila Davidu.
Guetta je njezin singl stavio uz trake izvođača poput Dimitri Vegasa i Afrojacka, što je ogroman iskorak za nekoga koga su mnogi nazivali samo 'insta navijačicom'.
Pjesma, praćena provokativnim spotom i odvažnim stylingom, skupila je preko 20.000 pregleda, a pratitelji je hvale.
- Ovo je super, svaka čast! - komentirao je jedan pratitelj, drugi je dodao kako ona stvara dobru glazbu i uspijeva.
Još veći šlag na torti? 'City Lights' je izašao na Hardwellovom labelu, a Ivana je otkrila da je slavni DJ bio 'oduševljen' kad je čuo stvar te ju je odmah potpisao i podijelio na Instagramu.
Od tribina do DJ pulta - Ivana je jasno poručila da hejteri mogu pričati što žele, ali njezine pjesme sada vrte svjetske DJ zvijezde.
